سرنوشت نامعلوم 35 ماده لایحه اصل 44 مشخص شد

معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که دلیل ارائه لایحه اجرای سیاست های اصل 44 از سوی دولت به مجلس در 39 ماده چه بوده است، زیرا پیش از این سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که این لایحه در 74 ماده تهیه شده است، گفت: بقیه مواد این لایحه در زمان بررسی وتصویب آن در دولت در سایر مواد ادغام و یا به دلیل عدم نیاز حذف شده است.

سید مهدی عقدایی همچنین از این که برخی بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری برای تاسیس بانک سرمایه گذاری در بورس در جهت تامین سرمایه مورد نیاز سهام های دولتی واگذار شده در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی خبرداد.

وی همچنین از آمادگی تعدادی شرکت برای واگذاری بخشی از سهام خود از طریق مزایده نظیر شرکت مهندسین آب و خاک تهران 49 درصد، تولید پمپ های بزرگ و توربین های آبی 100 درصد، قند ارومیه 4/12 درصد، سازند آب 49 درصد، نصب نیرو9/49 درصد، تهیه و توزیع مواد ریخته گری ایران 4/4 درصد ومهندسی مسکن و نواحی آینده ساز 6/1 درصد خبرداد.

عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: 100 درصد سهام صنایع هوایی ایران، 16/61 درصد سهام روکش چوبی ایران، 51 درصد سهام فولاد کرمان، 100 درصد سهام دیزل سنگین ایران نیز ازطریق مزایده واگذار خواهد شد.

وی سهام شرکت های آماده برای واگذاری از طریق بورس را صنایع نساجی ایران به میزان 96 دهم درصد سهام و صنعتی جنرال به میزان 35 صدم درصد سهام عنوان کرد.