پایان رای گیری در خراسان جنوبی/مشارکت ۶۶درصدی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر خوش‌خبر جمعه شب با حضور در ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی اظهار کرد: مردم خراسان‌جنوبی امروز حماسه دیگری خلق کردند و وفاداری خود را به آرمان‌های امام (ره) و شهدا نشان دادند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه روز دوم اسفندماه ۹۸ در تاریخ این دیار خواهد ماند، بیان‌کرد: در همه شعب خراسان‌جنوبی حضور مردم بسیار باشکوه بود که این حضور بی‌شک در ثبات سیاسی کشور و ناامید کردن دشمن بسیار تأثیرگذار است.

خوش‌خبر با اشاره به اینکه به واسطه حضور مردم در شعب چندین بار مدت زمان رأی‌گیری را تمدید کردیم، ادامه‌داد: وضعیت مشارکت مردم در خراسان‌جنوبی نسبت به سایر استان‌های کشور بسیار مطلوب بود.

وی افزود: بیش از ۳۷۰ هزار نفر در خراسان‌جنوبی پای صندوق‌های رأی حاضر شدند (حدود ۶۶.۲ درصد) و البته آمار نهایی با اضافه شدن آمار صندوق‌های آفلاین اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی تصریح کرد: هر شعبه‌ای که مردم جهت شرکت در انتخابات در آن‌ها حضور دارند اخذ رأی تمامی افراد حاضر در آن شعبه انجام خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی یادآور شد: تلاش و کوشش رسانه‌های استان در اطلاع‌رسانی نیز در افزایش شور نشاط مردم نیز بسیار نقش آفرین بود.