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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۳:۱۲

استاندار گلستان:

شمارش آراء در گلستان آغاز شد/ مدارس شنبه تعطیل است

شمارش آراء در گلستان آغاز شد/ مدارس شنبه تعطیل است

گرگان- استاندار گلستان گفت: همه مدارس گلستان فردا (شنیه) در دو شیفت صبح و عصر تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس شامگاه جمعه در ستاد انتخابات گلستان اظهارکرد: رأی گیری در روستاهای گلستان به پایان رسیده و در شهرستان های گرگان و گنبدکاووس انتخابات تا ساعت ۲۴ تمدید شد.

وی افزود: در سایر شهرها عوامل اجرایی موظف هستند از مردمی که در داخل شعبه بوده رأی گرفته و سپس رأی گیری به پایان خواهد رسید.

حق شناس گفت: شمارش آراء در برخی از شعب آغاز شده و نتایج انتخابات فردا صبح (شنبه) از طریق ستاد اعلام خواهد شد.

وی همچنین گفت که همه مدارس گلستان فردا در دو شیفت صبح و عصر تعطیل است.

کد مطلب 4859324

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