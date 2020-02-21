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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۳:۲۸

آموزش و پرورش خراسان شمالی اعلام کرد

مدارس خراسان شمالی روز شنبه تعطیل است

مدارس خراسان شمالی روز شنبه تعطیل است

بجنورد - طبق اعلام آموزش و پرورش خراسان شمالی مدارس این استان روز شنبه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی با انتشار اطلاعیه‌ای از تعطیلی تمامی مدارس استان در روز شنبه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: نظر به مشارکت و حضور تعداد کثیری از فرهنگیان محترم استان در شعب اخذ رأی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به عنوان عوامل هیأت‌های اجرایی و نظارت و هم چنین طولانی شدن زمان شمارش آرا در مدارسی که به عنوان شعبه اخذ رأی انتخاب شده‌اند و با هماهنگی با ریاست ستاد انتخابات استان به اطلاع می‌رساند فردا شنبه سوم اسفند ماه ۹۸ کلیه مدارس خراسان شمالی در سطح شهر و روستا تعطیل است.

کد مطلب 4859345

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