مدارس خراسان شمالی روز شنبه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی با انتشار اطلاعیه‌ای از تعطیلی تمامی مدارس استان در روز شنبه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: نظر به مشارکت و حضور تعداد کثیری از فرهنگیان محترم استان در شعب اخذ رأی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به عنوان عوامل هیأت‌های اجرایی و نظارت و هم چنین طولانی شدن زمان شمارش آرا در مدارسی که به عنوان شعبه اخذ رأی انتخاب شده‌اند و با هماهنگی با ریاست ستاد انتخابات استان به اطلاع می‌رساند فردا شنبه سوم اسفند ماه ۹۸ کلیه مدارس خراسان شمالی در سطح شهر و روستا تعطیل است.