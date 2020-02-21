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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۳:۴۸

رئیس پلیس فتا خبر داد:

انتشار نتایج انتخابات در فضای مجازی صحت ندارد

انتشار نتایج انتخابات در فضای مجازی صحت ندارد

ارومیه - رئیس پلیس فتا انتظامی استان آذربایجان غربی در خصوص انتشار هرگونه شایعه در فضای مجازی در خصوص نتایج انتخابات هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سرهنگ اکبر نصرتی در این خصوص اظهارکرد: اعلام نتایج انتخابات توسط مسئولین دولتی و از طریق خبرگزاری‌های رسمی خصوصاً صدا و سیما صورت می‌گیرد.

وی افزود: چنانچه کسانی با انگیزه‌های مختلف در فضای مجازی، قبل از اعلام رسمی نتایج شمارش آرا توسط مسئولین ذیربط، اقدام به انتشار اخبار کذب و شایعه پراکنی در خصوص تعداد آرا و نتایج انتخابات کنند، با هماهنگی مقامات محترم قضائی در استان برابر مقررات تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

سرهنگ نصرتی به شهروندان توصیه کرد: هرگونه خبر در مورد نتایج نهایی انتخابات و شمارش آرا را از طریق خبرگزاری‌های رسمی خصوصاً صدا و سیما پیگیری کنند و از توجه به شایعات فضای مجازی خودداری کنند.

کد مطلب 4859355

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