انتشار نتایج انتخابات در فضای مجازی صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سرهنگ اکبر نصرتی در این خصوص اظهارکرد: اعلام نتایج انتخابات توسط مسئولین دولتی و از طریق خبرگزاری‌های رسمی خصوصاً صدا و سیما صورت می‌گیرد.

وی افزود: چنانچه کسانی با انگیزه‌های مختلف در فضای مجازی، قبل از اعلام رسمی نتایج شمارش آرا توسط مسئولین ذیربط، اقدام به انتشار اخبار کذب و شایعه پراکنی در خصوص تعداد آرا و نتایج انتخابات کنند، با هماهنگی مقامات محترم قضائی در استان برابر مقررات تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

سرهنگ نصرتی به شهروندان توصیه کرد: هرگونه خبر در مورد نتایج نهایی انتخابات و شمارش آرا را از طریق خبرگزاری‌های رسمی خصوصاً صدا و سیما پیگیری کنند و از توجه به شایعات فضای مجازی خودداری کنند.