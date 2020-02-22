  استانها
  2. هرمزگان
۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۰۵

نتایج غیررسمی انتخابات مجلس؛

احتمال کشیده شدن انتخابات حوزه بندرعباس به مرحله دوم ضعیف شد

بندرعباس- بر اساس نتایج و آمارهای غیررسمی در حوزه انتخابیه بندرعباس، بندرخمیر، قشم، حاجی آباد و ابوموسی احتمال کشیده شده انتخابات به مرحله دوم ضعیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج غیر رسمی تا کنون حسین رئیسی پیشتاز رقابت انتخاباتی برای راه یابی به مجلس یازدهم در حوزه شرق استان هرمزگان است.

ساعت ۱۱:۳۵؛ در حوزه انتخابیه بندرعباس، بندرخمیر، قشم، حاجی آباد و قشم به دلیل عدم رسیدن کاندیداهای دوم و سوم به ۲۰ درصد آرای مأخوذه به دور دوم کشیده خواهد شد.

ساعت ۱۲؛ همچنین در حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک، پارسیان و کیش احمد جباری بر اساس اطلاعات موثق به عنوان نماینده این حوزه انتخاب شد.

در این حوزه انتخابیه رقابت میان ۵ کاندیدا برای تصاحب یک کرسی مجلس بود.

ساعت ۱۳:۳۰؛ طبق آمارهای غیر رسمی با توجه به نزدیک شدن به پایان شمارش آرا احتمال کشیدن شدن حوزه انتخابیه بندرعباس ضعیف شد.

این خبر تکمیل می‌شود...

