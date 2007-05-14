سیاستهای نژادپرستانه صهیونیست ها،الخلیل را به شهر ارواح تبدیل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، در گزارشی که به وسیله راستگرایان صهیونیست منتشر شد، آمده است : سیاستهای حمایت از شهرک نشینها در شهر اشغال شده کرانه باختری الخلیل هزاران فلسطینی را وادار به ترک خانه و زندگی خود کرده است .

این گزارش افزوده است : فعالیتهای رژیم صهیونیستی بر اساس یک سیاست ترجیحی به نفع شهرک نشینان اجرا شد که مرکز الخلیل را به شهر ارواح بدل کرد .

الخلیل که برای مدت زیادی مرکز درگیری فلسطینی ها و صهیونیست ها بوده است؛ به طور سنتی مرکز تجاری قسمت جنوبی کرانه باختری به شمار می آمد .

بر اساس این گزارش، مقامهای اسرائیلی با جدا سازی شهرک نشین ها از جمعیت فلسطینی، همه فلسطینی ها را وادار کرده اند که هزینه حمایت از شهرکهای صهیونیست نشین این شهر را بپردازند

بیش از 1000 واحد مسکونی معادل 9/41 درصد از مجموع واحدهای مسکونی، تخلیه شده اند و 659 واحد مسکونی دیگر نیز از زمان انتفاضه دوم در سپتامبر 2000 تخلیه شدند .

در مجموع 1829 محل تجاری معادل با 6/76 درصد از محلهای تجاری در مرکز الخلیل تعطیل شده اند و ارتش اسرائیل دستور تعطیلی 440 محل تجاری دیگر را نیز داده است .

تردد فلسطینیها در جاده های اصلی و یا ایجاد ترافیک درخیابانهای شهر ممنوع شده است و مقامهای اسرائیلی اقدامات شهرک نشینان بر ضد فلسطینی ها مانند ضرب و شتم ، مسموم کردن آب و قطع کردن درختان را نادیده می گیرند.

طبق توافق تشکیلات خودگردان فلسطین ومقامهای اسرائیلی، قرار بود صهیونیستها 80 درصد از الخلیل را در سال 1997 تخلیه کنند .