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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۳۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نتیجه درخواست نقل و انتقال معلمان تا پایان اردیبهشت مشخص می‌شود

نتیجه درخواست نقل و انتقال معلمان تا پایان اردیبهشت مشخص می‌شود

معاون برنامه ریزی و توسعه وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: میزان موافقت با نقل و انتقال "میان استانی" معلمان تا پایان اردیبهشت ماه جاری مشخص می شود.

محمدرضا محدث خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: در سال تحصیلی گذشته از مجموع تقاضاهای معلمان برای نقل و انتقال از مبداء (محل تدریس) به مقصد (محل مورد درخواست) با حدود 55 درصد موارد موافقت شد. 

وی ادامه داد: زنان معلم  شاغل در مناطق محروم بیش از مردان خواستار این جابجایی ها بوده اند و موافقت با انتقال ها، تنها بر اساس ضوابط انجام شده است.

محدث خراسانی تصریح کرد: اگر مناطقی که معلمان در آن مشغول به تدریس هستند به وجود این افراد نیاز داشته باشد با انتقال افراد موافقت نمی شود مگر اینکه بتوان برای معلمان جایگزینی انتخاب کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: تعداد نهایی معلمان درخواست کننده نقل و انتقال به مناطق دیگر پس از پایان ثبت تقاضاها و در اوایل خرداد سال جاری مشخص می شود.

کد مطلب 485957

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