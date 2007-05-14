رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان در شرایط ناپایدار جوی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه به شهروندان توصیه شده است تا نکات ایمنی مقابله با چنین شرایطی از جمله باقی ماندن در سرپناه های امن و برچیدن اشیاء و وسایل سبک از مقابل جریان باد را رعایت کرده و مراقب حوادثی چون شکسته شدن درختان و شاخ و برگهای قطور و سقوط آنها در معابر و امکان عمومی در سطح شهر باشند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: با توجه به استقرار توده هوای ناپایدار و تداوم وزش بادهای شدید همراه با بارندگی و در نتیجه احتمال شکسته شدن و سقوط درختان و پرتاب و سقوط اشیاء از بلندی ها، نکات ایمنی را رعایت کرده و با به کار بستن تمهیداتی چون برداشتن و جابجایی اشیاء دارای احتمال سقوط از بلندی ها مانند گلدان های گل، ظروف شیشه ای، چوب و تخته و اسباب و اثاثیه رها شده در بالکن ها و پشت بام ها و حیاط ها و پرهیز از رفت و آمد غیر ضروری در معابر و اماکن عمومی به ویژه محل های دارای درختان کهنسال با ریشه های فرسوده و دارای احتمال شکسته شدن و سقوط خودداری کنند.

همچنین شهروندان باید درها و پنجره های منازل مسکونی و محل کار را قبل از وقوع حادثه محکم بسته و حوادث را به سرعت به مراکز امداد رسان از جمله سامانه 137 اطلاع دهند.