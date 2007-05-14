  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۴۶

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران توصیه کرد:

رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان در شرایط ناپایدار جوی

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با صدور اطلاعیه ای با توجه به تغییرات جوی شهر تهران در روز یکشنبه و وزش بادهای نسبتا شدید توام با بارندگی های پراکنده به شهروندان توصیه کرد که نکات ایمنی لازم را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه به شهروندان توصیه شده است تا نکات ایمنی مقابله با چنین شرایطی از جمله باقی ماندن در سرپناه های امن و برچیدن اشیاء و وسایل سبک از مقابل جریان باد را رعایت کرده و مراقب حوادثی چون شکسته شدن درختان و شاخ و برگهای قطور و سقوط آنها در معابر و امکان عمومی در سطح شهر باشند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: با توجه به استقرار توده هوای ناپایدار و تداوم وزش بادهای شدید همراه با بارندگی و در نتیجه احتمال شکسته شدن و سقوط درختان و پرتاب و سقوط اشیاء از بلندی ها، نکات ایمنی را رعایت کرده و با به کار بستن تمهیداتی چون برداشتن و جابجایی اشیاء دارای احتمال سقوط از بلندی ها مانند گلدان های گل، ظروف شیشه ای، چوب و تخته و اسباب و اثاثیه رها شده در بالکن ها و پشت بام ها و حیاط ها و پرهیز از رفت و آمد غیر ضروری در معابر و اماکن عمومی به ویژه محل های دارای درختان کهنسال با ریشه های فرسوده و دارای احتمال شکسته شدن و سقوط خودداری کنند.

همچنین شهروندان باید درها و پنجره های منازل مسکونی و محل کار را قبل از وقوع حادثه محکم بسته و حوادث را به سرعت به مراکز امداد رسان از جمله سامانه 137 اطلاع دهند.

کد مطلب 486003

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها