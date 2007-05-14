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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

با حضور دبیر شورای اطلاع رسانی دولت و در محل سازمان انرژی اتمی؛

از 110 برگزیده مسابقه جشن ملی فن آوری هسته ای تقدیر شد

از 110 برگزیده مسابقه جشن ملی فن آوری هسته ای تقدیر شد

با حضور معاون سخنگوی دولت و برخی مسئولان سازمان انرژی اتمی از 110 برگزیده مسابقه‌ جشن ملی فن‌آوری هسته‌ای در محل سازمان انرژی اتمی کشور تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در کل کشور 2000 نفر به سوالات این مسابقه که در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در میان راهپیمایان توزیع شده بود ، پاسخ صحیح داده بودند که از این تعداد به 110 نفر به قید قرعه،  لوح تقدیر و سکه تمام بهار آزادی اهدا شد و برای بقیه برندگان این مسابقه نیز مجموعه ای با عنوان انرژی هسته ای توسط پست ارسال شد.

حسین سیمرغ، مدیرکل روابط عمومی سازمان انرژی اتمی در این مراسم با تاکید بر اینکه امروز دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته ای یک ضرورت است، گفت: متاسفانه در کشور ما در خصوص استفاده از انرژی هسته ای هنوز به درستی فرهنگ سازی عمیقی انجام نشده و برگزاری این مسابقات در راستای چنین هدفی انجام می شود.

محمد پاریاب، معاون سخنگوی دولت نیز در این مراسم با اشاره به برنامه ریزی دولت برای برگزاری مداوم چنین برنامه هایی، این قبیل مسابقات را حرکتی موثر در راستای فرهنگ سازی عمومی در عرصه بهره برداری صلح آمیز از تکنولوژی صلح آمیز هسته ای دانست.

در این مراسم که برخی مسئولان سازمان انرژی اتمی از جمله مدیر کل حوزه ریاست این سازمان نیز در آن حضور داشتند، نماهنگی با موضوع مراحل دستیابی ایران به فن آوری صلح آمیز هسته ای، برای حاضران پخش شد.

کد مطلب 486025

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