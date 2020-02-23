  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۴ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸

بررسی الزامات کارآفرینی در برنامه «پایش»

بررسی الزامات کارآفرینی در برنامه «پایش»

الزامات و محدودیت های کارآفرینی در برنامه «پایش» بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «پایش»، برنامه «پایش» امشب یکشنبه ۴ اسفند به مناسبت روز ملی کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی میزبان ۳ کارآفرین برتر کشور است.

به همین مناسبت حمیدرضا غزنوی، رضا رضایی و ابولقاسم شفیعی، دبیر و اعضای مجمع کارآفرینان کشور مهمان برنامه هستند تا در زمینه قوانین، محدودیت ها و الزامات کارآفرینی در کشور به ارائه بحث بپردازند.

«پایش» به تهیه‌کنندگی الهام پیرهادی و سردبیری محمد عنبری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که یک شنبه ها و سه شنبه ها با اجرای سعید توکلی، از ساعت ۱۹:۴۵ به‌طور زنده پخش می شود.

کد مطلب 4860490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها