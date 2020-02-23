به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با صدور اطلاعیه‌ای تمامی نشست‌های عمومی، مهرواره‌ها، جشنواره‌ها و تئاترهای خود را طی ١٠ روز آینده لغو کرد.

در این اطلاعیه با اشاره به دغدغه خانواده‌ها و اولیای کودکان و نوجوانان اعلام شده است: به‌ منظور رعایت نکات و توصیه‌های بهداشتی به‌دنبال شیوع بیماری کرونا در برخی شهرهای کشور تمامی نشست‌های عمومی، مهرواره‌ها، جشنواره‌ها و تئاترهای کانون طی ۱۰ روز آینده برگزار نمی‌شود.

در ادامه این اطلاعیه یادآوری شده است: برگزاری برنامه‌های فرهنگی مورد اشاره پس از تاریخ عنوان‌شده بررسی و شرایط جدید با اطلاع‌رسانی قبلی انجام خواهد شد.

همچنین فعالیت جاری مراکز کانون و کارگاه‌های عادی مطابق سیاست‌های ابلاغی منطقه‌ای و مراجع رسمی دارای صلاحیت، اجرا خواهد شد.

تعطیلی ۱۰ روزه نمایش‌های کانون

در همین حال سالن‌های نمایش کانون پرورش فکری نیز به دلیل رعایت مسایل بهداشتی در پی شیوع بیماری ویروسی کرونا به‌ مدت ۱۰ روز تعطیل می‌شود.

اداره کل سینمایی و تئاتر کانون نیز با صدور اطلاعیه‌ای از تعطیلی اجرای نمایش‌های کانون تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

در حال حاضر نمایش‌های «آرزوهای یک موش کور»، «هفت‌خوان کودکان» در سالن گلستان و بوستان مرکز تولید تئاتر و نمایش «کلوچه دارچینی» در سالن سینما تئاتر کانون روی صحنه است که این نمایش‌ها تا ۱۰ روز اجرا نخواهند داشت.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از علاقه‌مندان خواسته است تا اطلاع آتی از طریق سایت رسمی کانون، اخبار اجراهای این مرکز را دنبال کنند تا از تمدید یا شروع مجدد اجراهای نمایش مطلع شوند.