به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری کشور در آذر ۹۸ نشان میدهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری ۱۴۲۶۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹۷ که ۱۳۰۰۱.۷ هزار میلیارد ریال بود ۹.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تسهیلات قرضالحسنه ۷.۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانکها مربوط به مشارکت مدنی با ۲۷.۸ درصد و فروش اقساطی با ۲۷.۳ درصد است.
به لحاظ عددی در پایان آذر ماه سال جاری ۱۰۴۴.۸ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۷ که ۷۸۴.۹ هزار میلیارد ریال بوده، ۳۳.۱ درصد رشد نشان میدهد.
وضعیت بانکهای تجاری
بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تجاری کشور در پایان آذر ۹۸ متفاوت بوده به نحوی که ۹.۵ درصد از وامهای بانکهای تجاری قرضالحسنه بوده که رقم آن ۲۳۴.۹ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرضالحسنه بانکهای تجاری در اسفند سال قبل از آن ۱۶۷.۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
در بانکهای تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به فروش اقساطی به میزان ۴۲.۲ درصد است که رقم آن ۱۰۳۹.۹ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ۹۸ بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۷ معادل ۸۵۸.۸ هزار میلیارد ریال بود.
۱۱.۲ درصد تسهیلات بانکهای تجاری به رقم ۲۷۵ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۳۱۴ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانکهای تجاری در پایان آذرماه ۹۸ به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
وضعیت بانکهای تخصصی
همچنین بررسی عملکرد بانکهای تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف در پایان آذر ماه ۹۸ نشان میدهد که ۳.۹ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۱۱۷ هزار میلیارد ریال در قالب قرضالحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن ۸۰.۳ هزار میلیارد ریال بود.
بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی میشود به نحوی که در پایان آذر ماه سال جاری ۵۰.۴ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانکها به رقم ۱۵۰۰.۹ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۷ به میزان ۱۴۷۵.۵ هزار میلیارد ریال بود.
بانکهای تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کردهاند به نحوی که ۱۳.۳ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانکها در پایان آذر ۹۸ به میزان ۳۹۶.۳ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.
وضعیت بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری
در بخش بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری نیز ۷.۹ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان آذر ۹۸ به میزان ۵۶۳.۹ هزار میلیارد ریال به عنوان قرضالحسنه و ۳۷.۳ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۲۸۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است.
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