منصور رحمانیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای هواشناسی از استقرار جوی کم و بیش ناپایدار در منطقه البرز مرکزی حکایت دارد.
مدیرکل هواشناسی استان البرز اضافه کرد: پی آمد استقرار جو ناپایدار در منطقه آسمانی ابری و همچنین بارش خفیف برف در ارتفاعات خواهد بود.
وی با اشاره به ورود سامانه بارشی نسبتاً قوی در استان، گفت: این سامانه از فردا (دوشنبه) وارد استان خواهد شد.
رحمانیان گفت: با ورود سامانه بارشی قوی به استان بارش برف و باران پیش بینی میشود.
بارش برف در جاده چالوس
مدیرکل هواشناسی استان البرز کمینه دمای هوای امروز شهرستان طالقان را منفی سه درجه سانتی گراد اعلام کرد و گفت: بارش برف در این شهرستان پیش بینی میشود.
وی به کیفیت هوای استان نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کیفیت هوای شهرستانهای استان در وضعیت سالم قرار دارد.
رحمانیان برای منطقه دیزین و بخش آسارا نیز بارش برف و باران را پیش بینی کرد.
مدیرکل هواشناسی استان البرز بیشینه سرعت باد در محور کوهستانی و برفگیر چالوس را ۲۵ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد و گفت: در این محور شاهد بارش برف خفیف هستیم.
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