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۴ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

ورود سامانه بارشی به البرز/ پیش‌بینی بارش برف و باران

ورود سامانه بارشی به البرز/ پیش‌بینی بارش برف و باران

کرج - هواشناسی استان البرز با توجه به ورود سامانه بارشی قوی به استان، بارش برف و باران را پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای هواشناسی از استقرار جوی کم و بیش ناپایدار در منطقه البرز مرکزی حکایت دارد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز اضافه کرد: پی آمد استقرار جو ناپایدار در منطقه آسمانی ابری و همچنین بارش خفیف برف در ارتفاعات خواهد بود.

وی با اشاره به ورود سامانه بارشی نسبتاً قوی در استان، گفت: این سامانه از فردا (دوشنبه) وارد استان خواهد شد.

رحمانیان گفت: با ورود سامانه بارشی قوی به استان بارش برف و باران پیش بینی می‌شود.

بارش برف در جاده چالوس

مدیرکل هواشناسی استان البرز کمینه دمای هوای امروز شهرستان طالقان را منفی سه درجه سانتی گراد اعلام کرد و گفت: بارش برف در این شهرستان پیش بینی می‌شود.

وی به کیفیت هوای استان نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کیفیت هوای شهرستان‌های استان در وضعیت سالم قرار دارد.

رحمانیان برای منطقه دیزین و بخش آسارا نیز بارش برف و باران را پیش بینی کرد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز بیشینه سرعت باد در محور کوهستانی و برفگیر چالوس را ۲۵ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد و گفت: در این محور شاهد بارش برف خفیف هستیم.

کد مطلب 4860547

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