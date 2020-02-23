در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛ ورود سامانه بارشی به البرز/ پیش‌بینی بارش برف و باران

کرج - هواشناسی استان البرز با توجه به ورود سامانه بارشی قوی به استان، بارش برف و باران را پیش‌بینی کرد.