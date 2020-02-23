دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی آخرین نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد برای امروز و فردا در سطح استان است.

وی عنوان کرد: هر چند احتمال بارش‌های پراکنده‌ای برای ارتفاعات کوهرنگ دور از انتظار نیست.

وی گفت: از روز دوشنبه به تدریج تا چهارشنبه هوای استان تحت تأثیر سامانه بارشی فعال قرار می‌گیرد که به تناوب شاهد پوشش ابر، وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید، بارش رگباری باران و برف و رعد و برق خصوصاً برای اواسط روز سه شنبه تا اواسط روز چهارشنبه در سطح استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: دمای هوا در شهرکرد منفی چهار درجه سانتی گراد گزارش شده است.