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۴ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۳

لیگ جهانی کاراته - اتریش

نخستین گروه تیم ملی کاراته ایران عازم وین شد

نخستین گروه تیم ملی کاراته ایران عازم وین شد

اولین گروه تیم ملی کاراته کشورمان برای شرکت در سومین مرحله لیگ برتر جهانی عازم اتریش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی ایران که قرار بود بامداد چهارشنبه عازم اتریش شود به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا و امکان بوجود آمدن مشکل در اعزام ملی پوشان به لیگ جهانی، تصمیم گرفته شد چند روز زودتر عازم محل برگزاری رقابتها شود.

بر این اساس سارا بهمنیار، رزیتا علیپور، حمیده عباسعلی سمانه خوشقدم (سرمربی)، ذبیح اله پورشیب و سجاد گنج زاده ساعت ۶ صبح امروز عازم اتریش شدند و فاطمه صادقی (کاتا)، بهمن عسگری، علی اصغر آسیابری، طراوت خاکسار، سیدشهرام هروی (سرمربی) و جواد سلیمی، رئیس کمیته داوران کشورمان و عضو شورای داوری فدراسیون جهانی ساعت ۱۲:۳۰ ظهر امروز تهران را به مقصد عازم سالزبورگ ترک می‌کند.

سومین مرحله لیگ برتر کاراته از روز جمعه ۹ اسفندماه تا ۱۱ اسفندماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 4860595
رضا خسروي

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