کیوان خاصی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون هیچ مورد مثبتی از ابتلاء به ویروس کرونا در استان کرمانشاه مشاهده نشده است، اگر چه در حال حاضر پنج نفر مشکوک به بیماری تنفسی بستری شده‌اند.

وی افزود: با شستشوی مکرر دست‌ها، پرهیز از روبوسی و دست دادن از ابتلاء به بیماری کرونا جلوگیری کنند.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: استفاده از ماسک به منظور پیشگیری از ابتلاء به کرونا در اولویت نیست و در حال حاضر افزایش تقاضای مردم سبب ایجاد بازار سیاه و رانت برای افراد سودجو شده است در حالی که تنها افرادی که در معرض خطر هستند از جمله زنان باردار، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و سالمندان وقتی درمکان های تجمعی قرار می‌گیرند باید ماسک استفاده کنند.

این مسئول عنوان کرد: ویروس کرونا همان سرماخوردگی است که تغییرات ژنتیکی کرده و میزان سرایت بالاتری دارد.

خاصی با بیان اینکه همه گیر شدن این ویروس سبب ایجاد اورژانس بهداشتی در دنیا شده است، خاطر نشان کرد: افرادی که در کشور چین بر اثر بیماری کرونا کشته شده‌اند عمدتاً مسن دارای بیماری قلبی، آسم، دیابت، کلیوی و … بوده‌اند بر همین مبنا به افراد سالمند و دارای بیماری‌های زمینه توصیه می‌شود که کمتر در مکان‌های عمومی حاضر شود و به طور جدی توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

وی تصریح کرد: استان کرمانشاه که قبلاً به عنوان آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای آنفولانزا در غرب کشور بوده است، به عنوان قطب آزمایشگاهی غرب و شمال غرب کشور در خصوص انجام آزمایشات کرونا ویروس نیز قرار خواهد گرفت.