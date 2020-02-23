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۴ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۶

کشف ۱۵ اصله چوب قاچاق در اردبیل

کشف ۱۵ اصله چوب قاچاق در اردبیل

اردبیل - مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل گفت:با تلاش ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل یک دستگاه وانت نیسان حامل بیش از ۱۵ اصله چوب آلات جنگلی توقیف و محموله قاچاق ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهامت هدایت پیش از ظهر یکشنبه در کمیته فنی منابع طبیعی استان اردبیل از توقیف یک دستگاه وانت حامل ۱۵ اصله گرده «کاتین» قاچاق جنگلی در اردبیل خبر داد و افزود: این تعداد چوب آلات جنگلی توسط فرد سودجو و فرصت طلب از طریق استان‌های همجوار وارد استان شده بود که با هوشیاری و اقدام به موقع مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی در جاده نمین به اردبیل توقیف و محموله قاچاق ضبط شد.

وی ادامه داد: در این رابطه یک نفر متخلف دستگیر و با تشکیل پرونده برای رسیدگی و برخورد به مراجع قضائی استان معرفی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان به صورت شبانه روزی و با کنترل گلوگاه‌های قاچاق فعالیت داشته و با متخلفین برخورد جدی خواهد داشت، افزود: حفاظت از منابع طبیعی و تلاش برای مبارزه با قاچاق چوب‌آلات جنگلی وظیفه‌ای همگانی بوده که انتظار می‌رود در این زمینه مردم همکاری و مشارکت لازم را داشته و با مشاهده چنین مواردی مراتب را اطلاع‌رسانی کنند تا بتوانیم از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کنیم.

کد مطلب 4860606

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