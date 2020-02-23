آموزش لازم به دانشجویان پزشکی جهت حفاظت شخصی در مواجه با بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علی اکبر حق دوست، در تشریح وضعیت ارائه خدمت رسانی در بیمارستانهای آموزشی سراسر کشور، گفت: با اطلاع‌رسانی به‌موقع، آموزش مناسب و هماهنگی لازم می توان مخاطرات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا را به حداقل رساند تا منجر به بحران نشود و یا در صورت وقوع، تبعات منفی آن به حداقل کاهش یابد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه، دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تمامی تلاش‌شان را برای مدیریت این موضوع به کار خواهند بست، افزود: جای نگرانی نیست به خصوص اینکه شدت کشندگی ویروس کرونا از آنفلوانزای H۱N۱ که پاییز امسال مهار شد، کمتر است.

وی یادآور شد: ویروس کرونا برای بیماران مزمن از جمله دیابتی‌ ها، بیماران قلبی، افراد دارای عفونت مزمن و نقص ایمنی می‌تواند خطرناک باشد اما مهم این است که مردم اصول بهداشتی را رعایت کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت در تمامی بیمارستانهای آموزشی بر اوضاع مسلط است و توصیه های لازم جهت به کارگیری کادر درمانی در هنگام ارائه خدمات در سایت دانشگاه ها قرار گرفته و به دانشجویان حوزه پزشکی جهت حفاظت شخصی خود در مواجهه با بیماران توضیحات لازم ارائه شده است.

حق دوست گفت: از مردم می‌خواهیم نگران نباشند و نسبت به رعایت بهداشت فردی توجه کرده و ترجیحا از حضور در مراکز شلوغ پرهیز کنند.

وی با اشاره به فعالیت بیمارستان های دانشگاهی وزارت بهداشت با رعایت بالاترین استاندارهای درمانی در ارائه خدمات به بیماران ضمن محافظت از کادر درمانی تصریح کرد: از پتانسیل اطلاع رسانی در فضای مجازی، به نحو مطلوب و مستند بهره بگیریم و به شایعات بی مورد که از منابع غیر رسمی هستند توجه نکنیم چرا که هیچ کمکی به سلامت مردم نخواهد کرد.