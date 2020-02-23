بازرس ویژه قوه قضاییه در گلستان قلابی از کار درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان صبح یکشنبه در خصوص بازرس قلابی قوه قضائیه اظهارکرد: فردی در استان با معرفی خود به عنوان بازرس ویژه قوه قضاییه از مردم کلاهبرداری می کرد .

هاشمیان افزود: این فرد با این ادعا که بازرس ویژه قوه قضاییه است و می تواند رای پرونده را به نفع افراد تغییر دهد از مردم پول می گرفت.

وی ادامه داد: با تلاش حفاظت و اطلاعات دادگستری استان این کارچاق کن هنگام ارتکاب جرم دستگیر و در بازرسی از منزل او تعداد زیادی پرونده، اسناد و اوراق قضایی کشف و ضبط شد.

هاشمیان، افزود: این فرد هم اکنون زندانی است.