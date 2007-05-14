به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از ظهر امروز در دیدار جمعی از اعضای ستاد بزرگداشت شهدای 15 خرداد اظهار داشت: قیام 15 خرداد زمینه ساز پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 بود.

وی افزود: این قیام، کاملا مردمی و خودجوش بود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: 15 خرداد روزی بود که ملت ایران زیر بیرق اسلام با رهبری امام خمینی(ره) در مقابل دشمنان اسلام و مرجعیت وارد صحنه شدند.

در آغاز این دیدار حجت الاسلام وحیدی گلپایگانی به عنوان رئیس ستاد گزارشی از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای 15 خرداد در منطقه جنوب شرق تهران ارائه داد.