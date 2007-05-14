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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۴۰

تالارهای مطالعه قفسه باز کتابخانه ملی ملک آستان قدس رضوی افتتاح شد

تالارهای مطالعه قفسه باز کتابخانه ملی ملک آستان قدس رضوی افتتاح شد

در مراسمی با حضور جمعی از دانش پژوهان، اساتید و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی سیستم قفسه باز کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی دهقان مدیر عامل کتابخانه و موزه ملی ملک ظهر امروز در این مراسم ضمن تقدیر از کارکنان ، آمادگی مجموعه را برای خدمات رسانی به محققان و دانش پژوهان به خصوص اساتید حوزه و دانشگاه اعلام کرد.

وی با تصریح این که در این کتابخانه حدود 83 هزار جلد کتاب در زمینه های مختلف وجود دارد گفت : از این تعداد بیش از 19 هزار عنوان کتاب و رساله خطی، 30 هزار و 500 جلد کتب چاپ سنگی و چاپ سربی و بقیه کتابهای چاپی است.

دهقان بر بی نظیر بودن بسیاری از کتابهای این کتابخانه تاکید و خاطرنشان کرد : وظیفه داریم که از این میراث گرانبها به خوبی حفاظت کرده و آنها را در اختیار دانش پژوهان و محققان قرار دهیم.

کتابخانه و موزه ملک وابسته به آستان قدس رضوی با حدود 10 هزار متر مربع زیربنا و پنج هزار متر مربع مساحت  در تهران واقع شده است .

موقوفات ملک از گسترده ترین وقف ها در آستان قدس رضوی است که توسط مرحوم حاج حسین ملک طی هفت فقره وقفنامه در سالهای 1316 تا 1340 تقدیم شده است .

کد مطلب 486087

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