تالارهای مطالعه قفسه باز کتابخانه ملی ملک آستان قدس رضوی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی دهقان مدیر عامل کتابخانه و موزه ملی ملک ظهر امروز در این مراسم ضمن تقدیر از کارکنان ، آمادگی مجموعه را برای خدمات رسانی به محققان و دانش پژوهان به خصوص اساتید حوزه و دانشگاه اعلام کرد.

وی با تصریح این که در این کتابخانه حدود 83 هزار جلد کتاب در زمینه های مختلف وجود دارد گفت : از این تعداد بیش از 19 هزار عنوان کتاب و رساله خطی، 30 هزار و 500 جلد کتب چاپ سنگی و چاپ سربی و بقیه کتابهای چاپی است.

دهقان بر بی نظیر بودن بسیاری از کتابهای این کتابخانه تاکید و خاطرنشان کرد : وظیفه داریم که از این میراث گرانبها به خوبی حفاظت کرده و آنها را در اختیار دانش پژوهان و محققان قرار دهیم.

کتابخانه و موزه ملک وابسته به آستان قدس رضوی با حدود 10 هزار متر مربع زیربنا و پنج هزار متر مربع مساحت در تهران واقع شده است .

موقوفات ملک از گسترده ترین وقف ها در آستان قدس رضوی است که توسط مرحوم حاج حسین ملک طی هفت فقره وقفنامه در سالهای 1316 تا 1340 تقدیم شده است .

