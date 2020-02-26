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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۴۳

مدیرعامل «بهمن سبز» تشریح کرد؛

اخبار تازه از طرح توسعه سینماهای حوزه هنری/۶۰سالن جدید در راه است

اخبار تازه از طرح توسعه سینماهای حوزه هنری/۶۰سالن جدید در راه است

سیدمصطفی حسینی مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی «بهمن سبز» ضمن اشاره به جزییات طرح توسعه سینماهای حوزه هنری، از احداث اولین پردیس سینمایی در همدان خبر داد.

سید مصطفی حسینی مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی «بهمن سبز» در حاشیه بازدید از سینماهای حوزه هنری در استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برنامه بازسازی سینماهای این استان، گفت: سینما «فلسطین» همدان تا پایان سال صاحب سومین سالن سینمایی خود می‌شود. این سالن جدید با ظرفیت ۴۰ نفر و به صورت VIP احداث خواهد شد.

مدیرعامل «بهمن سبز» ادامه داد: همچنین در طرح بزرگ توسعه سینماهای حوزه هنری در سراسر کشور سینما «قدس» همدان نیز در سال ۹۹ با اضافه شدن سه سالن جدید به پردیسی ۵ سالنه تبدیل خواهد شد تا امکان نمایش همزمان چندین فیلم برای مخاطبان فراهم شود.

حسینی در پایان عنوان کرد: موسسه «بهمن سبز» در فاز اول توسعه سینماهای خود، هم اکنون ۱۶ پروژه سینمایی در سراسر کشور در دست احداث دارد تا به‌زودی ۶۰ سالن جدید به ناوگان سینمایی کشور اضافه کند.

کد مطلب 4860993
زهرا منصوری

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