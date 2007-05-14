بیکاران باید تحت حمایت تامین اجتماعی قرار گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرشباف، در همایش دوسالانه اشتغال ونظام آموزش عالی کشور گفت: طرح بیمه بیکاری پیگیری می شود و حتی پیشنهاد شده است واحدهای تولیدی در صورت جذب نیروهای تعدیل شده وام 10 میلیون تومانی با نرخ 4 درصد دریافت کنند.

معاون برنامه ریزی منابع انسانی وتوسعه کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد: اگر چه در یک دوره زمانی یعنی بدلیل مالکیت دولتی به خصوصی، افراد بسیاری تعدیل و بیکار می شوند، اما در دراز مدت زمینه کسب و کار فراوان ایجاد خواهد شد.

فرشباف گفت: افراد باید مهارت های مربوط به شغل های جدید را کسب کنند و وظیفه ما آموزش این مهارت ها است.

همچنین دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این همایش ، بر لزوم توجه به علم و فناوری ایران و بهره گیری از تجهیزات ساخت داخل تاکید کرد و گفت: عمر تکنولوژی ها کوتاه است و به سرعت کهنه می شود بنابراین باید به ایجاد علم و تکنولوژی به عنوان پیش نیاز شغل وکسب و کار، توجه ویژه ای شود.

دبیر علمی همایش دو سالانه اشتغال و نظام آموزش عالی کشور نیز در حاشیه این همایش گفت: بحث اشتغال به یک بحران ملی تبدیل شده است.

دکتر سید حمید خداداد حسینی گفت: درصد اشتغال افراد کم سواد 50 درصد است و این در حالی است که فارغ التحصیلان دانشگاه 30 درصد شاغلان کشور را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: معضل اشتغال به یک حوزه خاص بر نمی گردد و عدم هماهنگی میان افراد و ارگان ها مهمترین مانع در رسیدن به هدف مطلوب است.