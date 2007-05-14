پاپ برای سفر به فاطیما ابراز تمایل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری زنیت، کاردینال آنجلو سودانو وزیر سابق امور خارجه به نمایندگی از هیئت پاپی که برای جشن نودمین سالگرد ظاهر شدن مریم مقدس (س) در فاطیما به پرتغال سفر کرده بودند دیروز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه در گفتگوی کوتاهی با مطبوعات، تمایل پاپ را برای سفر به دهکده فاطیما تصریح کردند.

کاردینال سودانو به نقل از پاپ گفت: اگر خداوند به من سلامتی بدهد به فاطیما سفر می کنم.

این کاردینال کاتولیک که به عنوان رئیس کالج کاردینالها فعالیت می کند خطاب به خبرنگاران با قطعیت گفت: روزی پاپ را در این دهکده ملاقات خواهید کرد.

گفته می‌شود سه دختر چوپان در سنین نوجوانی روز ‪ ۱۳‬ماه مه سال ‪ ۱۹۱۷‬در این مکان موفق به زیارت حضرت مریم شده‌اند.

سلف بندیکت شانزدهم به عنوان رهبر کاتولیک‌های جهان، از زمانی که به عنوان پاپ منصوب شد سه بار از این مکان دیدار کرده و در سفری که درسال ۱۹۹۱ به این مکان داشت دقایقی را با خواهر لوئیسا (بازمانده سه کودکی که حضرت مریم بر وی ظاهر شد) گذراند.

کلیسای کاتولیک بعدها در شهر فاطیما زیارتگاهی ساخت که هر ساله افراد بسیاری از سراسر دنیا برای زیارت به آنجا سفر می‌کنند. بیش از دهها هزار نفر از سراسر جهان هر ساله در تاریخ 13 می در مراسم گرامیداشت ظاهر شدن حضرت مریم(ع) در این مکان حضور می‌یابند.