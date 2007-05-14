  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۱۳

پاپ برای سفر به فاطیما ابراز تمایل کرد

پاپ برای سفر به فاطیما ابراز تمایل کرد

هیئتی که به نمایندگی از پاپ به مناسبت سالروز ظهور حضرت مریم (س) بر سه کودک پرتغالی به فاطیما سفر کرده بودند اعلام کردند پاپ بندیکت شانزدهم برای دیدار از معبد ماریان در فاطیمای پرتغال ابراز تمایل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری زنیت، کاردینال آنجلو سودانو وزیر سابق امور خارجه  به نمایندگی از هیئت پاپی که برای جشن نودمین سالگرد ظاهر شدن مریم مقدس (س) در فاطیما به پرتغال سفر کرده بودند دیروز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه در گفتگوی کوتاهی با مطبوعات، تمایل پاپ را برای سفر به دهکده فاطیما تصریح کردند.

کاردینال سودانو به نقل از پاپ گفت: اگر خداوند به من سلامتی بدهد به  فاطیما سفر می کنم.

این کاردینال کاتولیک که به عنوان رئیس کالج کاردینالها فعالیت می کند خطاب به خبرنگاران با قطعیت گفت: روزی پاپ را در این دهکده ملاقات خواهید کرد.

گفته می‌شود سه دختر چوپان در سنین نوجوانی روز ‪ ۱۳‬ماه مه سال ‪ ۱۹۱۷‬در این مکان موفق به زیارت حضرت مریم شده‌اند.

سلف بندیکت شانزدهم به عنوان رهبر کاتولیک‌های جهان، از زمانی که به عنوان پاپ منصوب شد سه بار از این مکان دیدار کرده و در سفری که درسال ۱۹۹۱ به این مکان داشت دقایقی را با خواهر لوئیسا (بازمانده سه کودکی که حضرت مریم بر وی ظاهر شد) گذراند.

کلیسای کاتولیک بعدها در شهر فاطیما زیارتگاهی ساخت که هر ساله افراد بسیاری از سراسر دنیا برای زیارت به آنجا سفر می‌کنند. بیش از دهها هزار نفر از سراسر جهان هر ساله در تاریخ 13 می در مراسم گرامیداشت ظاهر شدن حضرت مریم(ع) در این مکان حضور می‌یابند.

کد مطلب 486136

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها