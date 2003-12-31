اعلمي براي دومين بار رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در جلسه اي كه ديروز سه شنبه نهم دي ماه در شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما برگزار شد، انتخابات هيات رييسه اين شورا به عمل آمد و اعلمي براي يك دوره ديگر به عنوان رييس اين شورا برگزيده شد.

دراين انتخابات به ترتيب ساير اعضا شامل عبدالرضا ايزد پناه، معاون قوه قضاييه و نماينده رييس قوه قضاييه به عنوان نايب رييس و محسن امين زاده، معاون وزارت امور خارجه و نماينده رييس جمهور به عنوان دبير شورا معرفي شدند.

شايان ذكر است به موجب اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي اين شورا مركب از نمايندگان رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي ( هر كدام دو نفر) نظارت بر سازمان صدا و سيما را برعهده دارد.

به موجب تبصره ماده 1 و ماده 2 قانون شوراي نظارت، اعضاي شورا براي مدت 2 سال از طرف قواي سه گانه انتخاب مي گردند و شوراي نظارت از بين اعضا يك نفر را به عنوان رييس، يك نفر نايب رييس و يك نفر دبير، براي يكسال انتخاب مي كند.

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