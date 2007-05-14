شکست سپاهان در ورزشگاه خانگی/ فجر از خطر سقوط گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 16 امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد، تیم فوتبال سپاهان اصفهان با نتیجه 2 بریک مغلوب میزبان خود فجرسپاسی شیراز شد.

سیدمهدی سید صالحی در دقیقه 5 گل برتری تیم میزبان را به ثمر رساند اما رضا خالقی فر در دقیقه 2+45 و حسن فرجی در دقیقه 49 برای فجرسپاسی گلزنی کردند تا شاگردان غلامحسین پیروانی با کسب 3 امتیاز با ارزش این دیدار از خطر سقوط به پلی آف نجات پیدا کنند.

در این دیدار که قضاوت آن بر عهده محسن ترکی بود، محمد نوری در دقیقه 3+90 نتوانست ضربه پنالتی حساسی را به گل تبدیل کند که عکس العمل بیرانوند دروازه بان فجر در این صحنه بسیار قابل توجه بود. ضمن اینکه حسین پاپی در دقیقه 87 هم یک بار دروازه فجر را باز کرد اما داوراین گل را آفساید اعلام کرد.

همچنین محسن بنگر از تیم فوتبال سپاهان و میثم امیری و صادق کرمی از تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در این دیدار از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

با این شکست سپاهان با 45 امتیازهمچنان جایگاه خود در رده پنجم جدول رده بندی را حفظ کرد اما به علت اختلاف 6 امتیازی با تیم استقلال صدرنشین مسابقات شانس قهرمانی اش بسیار کاهش یافت. البته تیم فجرسپاسی هم با این پیروزی 33 امتیازی شد و با 2 پله صعود رده دهم جدول را به خود اختصاص داد و از خطر سقوط به دسته پائین نجات پیدا کرد.