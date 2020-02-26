خبرگزاری مهر گروه استان‌ها – آناهیتا رحیمی: کرونا ، ویروسی کشنده که تا به حال، دارو و درمانی برای آن در نظر گرفته نشده است و تنها راه ابتلاء نشدن به این بیماری، پیشگیری است. ، ویروسی کشنده که تا به حال، دارو و درمانی برای آن در نظر گرفته نشده است و تنها راه ابتلاء نشدن به این بیماری، پیشگیری است.

علائمی شبیه به علائم آنفلوآنزای فصلی دارد، اما تنگی نفس و دردهای عضلانی، نشانه‌هایی از ویروس کرونا را بروز می‌دهد. همواره با آغاز فصل سرما و شیوع سرماخوردگی‌ها و آنفلوآنزا در بین افراد، اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، مردم را بیشتر به سوی رعایت نکات بهداشتی سوق می‌داد.

حال چند هفته‌ای است که شیوع ویروس کرونا در جهان، مردم را بیشتر نگران کرده و تا جایی پیش رفته است که به یکی از اصلی‌ترین دغدغه بین افراد تبدیل شده است. مردم نگران هستند و مسئولان حوزه بهداشت، سلامت و حتی شبکه‌های اجتماعی، نیز سعی در اطلاع رسانی رعایت نکات بهداشتی به افراد هستند.

کرونا تا به امروز جان ۲ هزار و ۴۶۶ نفر را گرفته و بیش از ۷۸ هزار و ۸۸۰ نفر را در نقاط مختلف جهان مبتلا کرده است.

اکثر مردم در بیرون از خانه از ماسک و دستکش برای پیشگیری از این ویروس استفاده می‌کنند ولی آنگونه که پیداست، شیوع این بیماری و افزایش مردم برای خرید ماسک و محلول‌های ضدعفونی دست، بازار داغی را نیز برای سودجویان رقم زده است.

این تنها روی یک سکه نیست؛ احتکار ماسک، گران فروشی و حتی در برخی از مواقع موجود بودن ماسک در برخی از داروخانه‌ها و عدم فروش آن نیز از دیگر بحث‌های داغی است که نباید به سادگی از آن چشم پوشی کرد.

به گفته کارشناسان امر بهداشت، چهار ساعت، عمر ماسک‌های یکبار مصرف است و در همین حال، مردم برای خرید آن باید کل داروخانه‌های شهر را جستجو کنند و اگر داروخانه‌ها خیال فروش ماسک را داشته باشند با قیمتی گران‌تر در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

ضدعفونی پایانه‌های مسافربری و ناوگان حمل و نقل

در کنار تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری کلانشهر تبریز و هم چنین ناوگان اتوبوسرانی شهری نیز برای حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از انتقال ویروس کرونا بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضدعفونی اتوبوس‌ها با مواد و محلول‌های شست و شو و ضدعفونی، هر شب در پایانه‌های مرکزی اتوبوسرانی تبریز انجام می‌گیرد.

کرونا ویروسی است که تنها راه مقابله با آن، پیشگیری است؛ ویروسی که حتی مدارس کل کشور و دانشگاه‌ها را نیز به تعطیلی کشانید. شهروندان به جز راه‌های پیشگیری، چاره دیگری ندارند؛ به تعداد زیادی از داروخانه‌های شهر مراجعه کردم اما یا ماسک نمی‌فروشند و یا هم گران به فروش می‌رسانند؛ این را یکی از شهروندان کلانشهر تبریز به خبرنگار مهر می‌گوید.

عدم فروش ماسک و یا گران فروشی در داروخانه‌ها

رضا ادامه می‌دهد: چند روز پیش، از یکی از داروخانه‌های شهر تبریز، محلول ضدعفونی کننده دست را به قیمت ۴۰ هزار تومان خریداری کردم اما بعد از چند روز مراجعه به همان داروخانه، همان

محلول را به قیمت ۶۰ هزار تومان خریداری کردم و ماسک نیز به قیمت ۱۲ هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی به خبرنگار مهر می‌گوید: باید نظارتی بر افزایش بی رویه این کالاها انجام گیرد؛ اکنون راهی به جز پیشگیری نداریم و کمبود ماسک و محلول ضدعفونی کننده و یا گران فروشی، قدری اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند؛ جالب اینجا است در داروخانه‌هایی که نبود ماسک را اعلام می‌کنند؛ کارکنان این داروخانه‌هااز ماسک، داخل داروخانه‌ها استفاده می‌کنند و به ما می‌گویند از مراکز بهداشتی و یا سازمان علوم پزشکی تهیه کنید.

انتقال ویروس کرونا از راه تنفسی

گو با کرونا مشابه آنفلوآنزای فصلی است که چند ماه گذشته وجود داشت. مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی در گفت وبا خبرنگار مهر می‌گوید: علائم ویروسمشابه آنفلوآنزای فصلی است که چند ماه گذشته وجود داشت.

سیمین خیاط زاده ادامه می‌دهد: علائمی همانند تب، سرفه و در صورت وخیم بودن، علائمی مانند تنگی نفس و دردهای عضلانی را نیز در برمی‌گیرد.

بیمارستان‌های سینا، امام رضا ( ع) و بیمارستان الزهرا در صورت وجود بیماران مبتلا به ویروس کرونا ، برای مراقبت از این بیماران در نظر گرفته شده است.‌

وی بیان می‌کند: علائم بیماری کرونا و آنفلوانزا مشابه است که انتقال آن نیز از راه تنفسی رخ می‌دهد و راه‌های پیشگیری این ۲ بیماری نیز مشابه هم خواهد بود.

رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی دست ندادن و روبوسی نکردن، شست و شوی دست‌ها با آب و صابون، ضد عفونی دست‌ها و مقابل دهان را به هنگام عطسه و سرفه گرفتن را از راه‌های پیشگیری از این بیماری دانسته و توضیح می‌دهد: این موارد پیشگیری همواره به عنوان ۶ گام آداب سرفه و بهداشتی نیز یاد می‌شود.

افراد بیمار و پزشکان از ماسک استفاده کنند

خیاط زاده به خبرنگار مهر می‌گوید: استفاده از ماسک در درجه اول برای بیمار و افرادی است که عطسه و سرفه می‌کنند و ترشحات بزاق که آلوده به ویروس است را در هوا پخش می‌کنند می‌باشد که باید با استفاده از ماسک، از آن جلوگیری کنند؛ هم چنین استفاده از ماسک در درجه دوم، برای ارائه کنندگان خدمات، شامل پرسنل و پزشکان می‌باشد.

وی بیان می‌کند: در حال حاضر همه به دنبال تهیه ماسک فیلتردار هستند که البته ماسک دریچه دار صحیح می‌باشد و باید گفت که ماسک‌های دریچه دار به هیچ‌وجه در خارج از محیط بیمارستان، هیچ گونه کاربردی ندارد و در فضای داخل بیمارستان و مراکز بهداشتی – درمانی، به هنگام مواجهه با مریض بدحال، کادر بیمارستان از آن استفاده می‌کنند.

استفاده از ماسک برای مردم عادی، ضرورتی ندارد

او توضیح می‌دهد: استفاده از ماسک برای مردم عادی، ضرورتی ندارد و توصیه ما برای مردم عادی، شست و شوی مکرر دست‌ها، عدم دست‌کاری سر و صورت، بینی، دهان و چشم با دست‌های آلوده، دست ندادن و رعایت فاصله یک متری است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با کمبود محلول ضدعفونی کننده دست مواجه هستیم، پاسخ می‌دهد: کمیاب بودن محلول ضدعفونی کننده دست در بازار مشهود است ولی با تمهیداتی که انجام گرفته است، طی چند روز آتی دوباره به بازار عرضه خواهد شد.

توصیه ما برای مردم عادی، شست و شوی مکرر دست‌ها، عدم دست‌کاری سر و صورت، بینی، دهان و چشم با دست‌های آلوده، دست ندادن و رعایت فاصله یک متری می‌باشد.‌

وی اضافه می‌کند: این ویروس از خانواده ویروس‌هایی است که سرماخوردگی را ایجاد می‌کند و خانواده ویروس‌هایی که موجب سرماخوردگی می‌شوند، فعالیت آنها با گرم شدن هوا کاهش می‌یابد.

وضعیت زرد ویروس کرونا در آذربایجان شرقی

کرونا در استان مشاهده نشده است به ع) و بیمارستان الزهرا در صورت وجود بیماران مبتلا به ویروس کرونا ، برای مراقبت از این بیماران در نظر گرفته شده است. خیاط‌زاده با تأکید بر اینکه تاکنون مورد مشکوکی مبتلا به ویروسدر استان مشاهده نشده است به خبرنگار مهر می‌گوید: بیمارستان‌های سینا، امام رضا (و بیمارستان الزهرا در صورت وجود بیماران مبتلا به ویروس، برای مراقبت از این بیماران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تاکنون مورد تأیید شده در استان به این ویروس نداریم ولی نمی‌توان گفت تا ساعتی دیگر و یا روزهای آتی بیمار کرونایی نخواهیم داشت.

تست بیماری کرونا طی چند روز آتی در تبریز

ویروس کرونا واکسن ندارد و باید با راه‌های پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی فردی با آن مقابله کرد، این را معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به خبرنگار مهر می‌گوید و ادامه می‌دهد: دستورالعمل‌های لازم در تمام مراکز بهداشت درمان وجود داشته و آموزش‌های لازم نیز از طریق جلسات گروهی انجام گرفته است.

لزوم رعایت نکات بهداشتی در تسریع کنترل بیماری

عباسعلی درستی ادامه می‌دهد: هیچ مورد مثبت مبتلا به ویروس کرونا در استان وجود نداشته و طی چند روز آتی تشخیص این بیماری در استان‌ها همانند استان آذربایجان شرقی که قدرت کارشناسی و علمی دارند، انجام خواهد گرفت که تسریع در تشخیص بیماری کمک بسیاری به کنترل بیماری می‌کند.

دستورالعمل‌های لازم در تمام مراکز بهداشت درمان وجود داشته و آموزش‌های لازم نیز از طریق جلسات گروهی انجام گرفته است.‌

او توضیح می‌دهد: بیماری‌های ویروسی در فصول سرد سال شایع می‌شوند و در صورت وجود مدیریت بهتر، رعایت اصول بهداشتی شهروندان و عملکرد سیستم بهداشت درمان، کنترل بیماری سریع‌تر امکان پذیر خواهد بود.

راه‌هایی که در پیشگیری از این بیماری مؤثر است

وی افزایش تقویت ایمنی بدن، کنترل استرس، شست و شوی مداوم دست‌ها، مصرف میوه و سبزیجات، ورزش کردن، کنترل وزن، عدم تردد در مکان‌های پر رفت و آمد و رعایت اصول بهداشتی را از جمله راه‌های پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا عنوان کرده و ادامه می‌دهد: اگر افراد علائمی هم‌چون سرفه‌های شدید، تب با درجه بالا و تنگی نفس دارند به مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها مراجعه کرده تا مورد مراقبت باشند.

اگر افراد علائمی هم‌چون سرفه‌های شدید، تب با درجه بالا و تنگی نفس دارند به مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها مراجعه کرده تا تحت مراقبت باشند.

درستی در پایان، با اشاره بر اینکه با اتمام فصول سرد سال، فصل بیماری‌های ویروسی تقریباً کنترل می‌شود اضافه می‌کند: باید مراقب و هوشیار بود و با رعایت راه‌های پیشگیری، شاهد مرگ و میر در کشور نباشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در رابطه با اینکه تاکنون هیچ فوتی در اثر ویروس کرونا در استان روی نداده است، می‌گوید: تشخیص کرونا در تبریز با تجهیز امکانات، دستگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها راه اندازی شد.