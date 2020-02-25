در این اطلاعیه آمده است: نظر به توصیه‌های اکید بهداشتی در شرایط کنونی و ضرورت پیشگیری مناسب ابتلاء به ویروس کرونا و به منظور صیانت از سلامت آحاد جامعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تشکر از همکاری صنوف مرتبط به اطلاع عموم می‌رساند تمامی برنامه‌های هنری و سینمایی در سالن‌های سراسر کشور تا پایان هفته جاری تعطیل شد.

این اطلاعیه اطلاعیه می‌افزاید: بدیهی است تدوام این وضعیت منوط به بررسی مجدد شرایط و اخذ نظر مراجع ذی‌صلاح خواهد بود بنابراین برنامه‌های هنری، سینمایی و آموزشی که زیر نظر این اداره‌کل هستند در سیستان و بلوچستان تا پایان هفته جاری تعطیل است.