جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۱۱ ماهه امسال ۲۷۱ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۷۴۳ تردد توسط خودروهای سبک و سنگین در جاده‌های این استان ثبت شده است.

وی اضافه کرد: این میزان تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

حق لطفی ادامه داد: از مجموع کل تردد خودروها در راه‌های استان، ۱۴.۲ درصد سهم وسایل نقلیه سنگین بوده که بیشترین آنها هم از محور بوئین زهرا- ساوه و بر عکس عبور کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۲۴ درصد وسایل نقلیه که از راه‌های این استان عبور و مرور کرده‌اند، فاصله طولی مجاز بین ۲ خودرو را رعایت نکرده‌اند اظهار داشت: بیشترین تخلف در این زمینه هم با سهم ۴۷ درصدی مربوط به آزاد راه قزوین - کرج بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین با بیان اینکه آمار تردد در راه‌ها به وسیله ۶۱ سامانه تردد شمار به دست می آیند افزود: دستگاه‌های تردد شمار، اطلاعات مربوط به سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله طولی وسایل نقلیه عبوری در محورهای مواصلاتی استان را به ثبت می‌رسانند.

حق لطفی افزود: با استفاده از این سامانه‌های هوشمند ضمن جلوگیری از وقوع تخلف، از بروز تصادفات و حوادث رانندگی تا حد بسیار زیادی پیشگیری می‌شود.

استان قزوین دارای ۶ هزار و ۶۷۷ کیلومتر جاده شامل ۲۱۷ کیلومتر آزادراه، ۳۱۳ کیلومتر بزرگراه، ۲۳۰ کیلومتر راه اصلی، ۵۶۴ کیلومتر راه فرعی، ۲ هزار و ۳۳۷ کیلومتر راه روستایی آسفالته، ۹۹۳ کیلومتر راه شوسه و یک هزار و ۹۷۳ کیلومتر راه خاکی است.