رونق صنایع شیر و لبنیات سیستان و بلوچستان در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، ماندانا زنگنه در حاشیه بازدید از کارخانه‌های تعطیل و نیمه فعال شیر زاهدان اظهار داشت: به منظور تسریع در رونق صنایع لنبی سیستان و بلوچستان از مدیران یکی از صنایع شیر بزرگ کشور دعوت شد تا با بررسی ظرفیت‌های موجود زمینه برای سرمایه‌گذاری آنها در این حوزه بیش از پیش فراهم شود.

وی جمعیت دامی سیستان و بلوچستان را در مجموع حدود سه میلیون و ٧٤٠ هزار رأس عنوان کرد و افزود: میزان تولید شیر در استان حدود ١٠٢ هزار تن است که شامل ۷۶ هزار تن شیر گاو، ٢٤ هزار تن شیر دام سبک و هزار و ٦٥٠ تن شیر شتر است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: هم اینک ۸ کارخانه فرآورده‌های لبنی در استان وجود دارد که تنها ۲ واحد با ظرفیت اندک مشغول فعالیت هستند.

وی بیان کرد: با توجه به وجود ۵۰ درصد جمعیت شتر کشور در سیستان و بلوچستان یعنی بیش از ۷۵ هزار نفر شتر می‌توان با جذب سرمایه‌ها در این حوزه به رونق صنایع لبنی استان کمک قابل توجه‌ای کرد.

زنگنه با اشاره به ظرفیت گاوداری‌های شیری سیستان و بلوچستان گفت: ۱۶ واحد گاوداری شیری صنعتی با ظرفیت هزار و ۹۸۵ رأس در استان وجود دارد که هم اینک با فعال بودن ۵ واحد ۳۴۴ تن شیر تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین ۳۱۸ واحد گاوداری شیری سنتی با چهار هزار و ۱۲۸ رأس در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که همه آنها درحال حاضر فعال است و ۹۵ تن در ماه تولید شیر دارند.

زنگنه تعداد کارخانه‌های لبنی سیستان و بلوچستان را ۸ واحد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با فعال بودن تنها ۲ کارخانه لبنی استان از ظرفیت ۳۱۳ تنی آنها در تولیدات این بخش تنها پنج تن در ماه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه صنایع کوچک نظیر لبنی از ظرفیت بالایی در اشتغالزایی برخوردار هستند، گفت: با توجه به اینکه بخش اعظمی از اشتغال توسط صنایع ایجاد می‌شود بنابراین توجه به وضعیت واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال مورد توجه ویژه در استان قرار دارد.