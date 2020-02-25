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۶ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۵۱

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

مسدود شدن جاده میمه- آبدانان در استان ایلام به علت رانش زمین

مسدود شدن جاده میمه- آبدانان در استان ایلام به علت رانش زمین

ایلام-رئیس پلیس راه استان گفت: جاده میمه زرین آباد (تختان) به سمت آبدانان در اثر بارش نزولات آسمانی و رانش زمین تا اطلاع ثانوی مسدود است.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به رانش زمین در مسیر یادشده و لزوم پاکسازی توسط کارکنان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از رانندگان تقاضا داریم به منظور حفظ جان خود و مسافران از تردد در این مسیر خودداری و از مسیر جایگزین آبدانان به سمت دره شهر - ایلام و بالعکس استفاده کنند.

وی با بیان اینکه رانندگان به منظور جلوگیری از هرگونه حادثه، نکات ایمنی و ترافیکی را رعایت کنند، گفت: مسافران و رانندگان می‌توانند به صورت شبانه‌روزی جهت اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان با شماره ۱۴۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 4862436

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