تمامی مسابقات ورزشی لغو و کلیه اماکن ورزشی در کردستان تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولائی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان، اظهار داشت: از امروز تمامی مسابقات ورزشی به میزبانی این استان در سطوح شهرستان، استان و کشوری به منظور مبارزه با شیوع بیماری کرونا لغو و به زمانی دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می شود.

وی افزود: پس از هماهنگی با استاندار کردستان تمامی اماکن ورزشی شامل سالن های سقف بلند چند منظوره، سقف کوتاه، استخرها و تمامی باشگاه های بخش خصوصی و دولتی در راستای سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: در صورت گرفتن هر تصمیمی در خصوص ادامه فعالیت های ورزشی و لغو تعطیلی اماکن زیر مجموعه این نهاد ورزشی و ابلاغ آن از سوی مسئولین ارشد از طریق سایت اداره کل ورزش و جوانان کردستان و کانال های ارتباط جمعی این سازمان به جامعه ورزشی اطلاع رسانی خواهد شد.

جولائی با بیان این موضوع که در اجرای دستورات بهداشتی در زمینه اماکن و سالن های ورزشی تابع تصمیمات مسئولین ارشد استان و کشور هستیم، یادآور شد: امیدواریم با اجرای دستورات بهداشتی و رعایت آن از سوی تمامی جامعه این نوع ویروس بزودی و به طور کامل از کشور ریشه کن شده و ورزشکاران با خیال آسوده بتوانند به فعالیت های ورزشی خود بپردازند.