به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشورهای چین، کره جنوبی، ایران و بعضی از کشورهای عربی برگزاری ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ابهام قرار دارد.

طبق برنامه روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه آینده باید مسابقات هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا برگزار شود اما تاکنون تیم های النصر و التعاون عربستان از کنفدراسیون آسیا خواسته اند دیدارشان با سپاهان و پرسپولیس ایران به تعویق بیافتد. همچنین حریفان نمایندگان کره جنوبی هم به دلیل مشابه خواهان لغو مسابقاتشان شده اند.

روزنامه الشرق الاوسط عربستان امروز در گزارشی به بررسی شرایط پیش روی لیگ قهرمانان آسیا پرداخت. این روزنامه اعلام کرد که آینده این رقابت ها به خاطر ویروس کرونا در خطر است و AFC در وضعیتی تاریخی و بی سابقه قرار دارد.

در بخشی از گزارش الشرق الاوسط آمده است: «یک منبع مطلع به الشرق الاوسط گفت که بعد از شیوع ویروس کرونا در چین، کر جنوبی، ایران، ژاپن و به صورت انفرادی در بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، AFC سناریوهای متعددی را برای سرنوشت لیگ قهرمانان آسیا بررسی کرده است.

روز گذشته فدراسیون کویت و بحرین از میزبانی نمایندگان عربستان در دیدار با تیم های سپاهان و پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به خاطر شیوع کرونا انصراف دادند. این در حالی است که باشگاه النصر عربستان در نامه ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهان تعویق بازی با تیم سپاهان در تاشکند ازبکستان شده که قرار است هفته آینده برگزار شود.

بر اساس اعلام این منبع آگاه، این احتمال وجود دارد که بازی های ابتدایی ماه مارس (هفته آینده) برای تیم های کره جنوبی و ایران به تعویق بیافتد بخصوص ایران که باید به کشورهای امارات، کویت، بحرین و قطر برای دیدار با نمایندگان عربستان و امارات برود.»

این روزنامه همچنین دلیل لغو جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا را شیوع ویروس کرونا دانست و اعلام کرد که به خاطر مشکل پروازها، امکان برگزاری این جلسه نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی نمایندگان ایران در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا به این شرح است:

دوشنبه ۱۲ اسفند

* الوحده امارات - استقلال ایران

* التعاون عربستان - پرسپولیس ایران

سه شنبه ۱۳ اسفند

* شباب الاهلی امارات - شهر خودرو ایران

* النصر عربستان - سپاهان ایران