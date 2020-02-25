باران و برف استان قزوین را فرا می گیرد

مریم بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی وارد شده به استان قزوین، امروز و فردا در سطح منطقه مستقر میشود که از آن بارشهای جدی را انتظار داریم.
وی بیان کرد: برای فردا چهارشنبه هفتم اسفند ماه با توجه به کاهش محسوس دما و وزش بادهای شمالی بارش برف انتظار میرود.
بهروزی تصریح کرد: ضمن این که در برخی نقاط شاهد کولاک خواهیم دید و از ساعات بعدازظهر این سیستم تضعیف شده و به تدریج استان را ترک خواهد کرد اما در این مدت بارشهای زیادی را شاهد خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی استان قزوین بیان کرد: برای تمامی مناطق استان به طور میانگین بارشهایی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیمتر را پیش بینی میکنیم که این باش ها فردا چهارشنبه حدود ۱۵ تا ۳۰ میلیمتر پیش بینی میشود.
بهروزی گفت: فردا در برخی مناطق استان بارش برف هم خواهیم داشت که میزان آن بین ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر است.
وی اضافه کرد: به دلیل احتمال بارشهای فراوان آب گرفتگی و سیلابی شدن برخی معابر عمومی شهری و مسیلها پیش بینی میشود که لغزندگی و اختلال در تردد جادهای هم ایجاد شود.
بگفته بهروز ی وضعیت هوا در پنجشنبه و جمعه پایدار است.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: در حال حاضر شهر آبیک با دمای سه درجه بالای صفر و رازمیان با ۲۱ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان گزارش شده اند.
وی افزود: همچنین دیشب دمای قزوین بین ۸ تا ۱۷ درجه بالای صفر در نوسان بوده است.
کارشناس هواشناسی استان قزوین یادآور شد: از شهروندان انتظار داریم در این شرایط هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
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