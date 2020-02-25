آماده باش ۴۲ گردان و ۵۶ گروه جهادی سپاه لرستان برای مقابله با سیل

به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌رضا آقامیرزایی امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده به‌منظور جلوگیری از خسارات ناشی از سیل احتمالی روزهای آتی در استان، گفت: به دنبال پیش‌بینی ورود سامانه بارشی قوی به جو لرستان فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدماتی و امدادی در آمادگی کامل قرار دارند.

وی افزود: همچنین سپاه حضرت ابوالفضل (ع) با ظرفیت ۴۲ گردان، ۵۶ گروه جهادی و ۴ مؤسسه قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) با تجهیزات و امکانات لازم در آماده‌باش کامل هستند.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و هشدارهای لازم از طریق رسانه‌ها و سیستم‌های هشداردهنده دستگاه‌های خدمات رسان به مردم و مناطق مسکونی اطراف رودخانه‌ها داده شده است، افزود: همچنین شرکت مخابرات استان به تمامی تلفن‌های همراه اول، ایرانسل و… در سطح استان طی سه مرحله پیامک‌های هشدار دهنده ارسال کرده است.

آقامیرزایی بیان کرد: در صورت وقوع سیل برای اسکان اضطراری فرمانداری‌ها با همکاری هلال احمر و شهرداری‌ها از ظرفیت سالن‌های سرپوشیده استفاده خواهند کرد.

وی ادامه داد: در این راستا دانشگاه علوم پزشکی برای تأمین شرایط بهداشتی و جلوگیری از انتشار بیماری‌های واگیردار در این کمپ‌ها اقدامات و تمهیدات لازم را در نظر گرفته است.