نشست تکنولوژی تبلیغ دینی در حوزه علمیه قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که امروز برگزار شد، یکی از اساتید دانشگاه با تبیین مفهوم تبلیغ گفت: مقصود از تبلیغ این است که پدیده ای را به صورت جذاب و مؤثر به دیگران منتقل کنیم و تبلیغ با این مفهوم در عرصههای دینی اقتصادی و اجتماعی کاربرد گسترده دارد.
دکتر فرامرز رفیعپور با اشاره به فعالیتها و تبلیغات مسیحیت در کشورهای مختلف اسلامی گفت: تبلیغات دینی از سوی ادیان دیگر به صورت گسترده و با بهرهگیری از شیوههای متعدد در پوشش تجارت و اقتصاد وارد کشورهای اسلامی به ویژه ایران میشود. آنان تلاش میکنند با راه اندازی رادیو و سایر رسانههای ارتباط جمعی مبنای فکری خود را به شیوهای ماهرانه ترویج دهند و هم اکنون بیست و شش مرکز تبلیغاتی مسیحی در ایران فعال هستند.
بر اساس گزارش مرکز خبر حوزه، دکتر رفیعپور تحلیل و ارزیابی عملکرد مبلغین را نخستین گام موفقیت در تبلیغ برشمرد و افزود: اگر مخاطبین نسبت به مبلغین ارزیابی منفی داشته باشند به شدت از آموزههایی که او تبلیغ میکند، گریزان خواهند شد. مبلغین باید با بهرهمندی از سیستمهای تبلیغاتی نوین و کار آمد نسبت به تغییر تفکر ضد ارزشی و ناهنجاریهای جامعه تلاش کنند.
نظر شما