مجوز افزایش تولید مواد ضدعفونی در واحدهای صنعتی لرستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسنوند امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مجوز تولید پک الکلی ضدعفونی سطوح و دست در حجم‌های مختلف برای شرکت الکل سازی «گوارا» شهرستان چگنی ظرف ۲۴ ساعت صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا مجوز تولید روزانه ۱۰ هزار بطری الکل ۷۰ درصد در شرکت الکل نصر خرم آباد، برای دسترسی راحت مردم به منظور ضدعفونی سطوح نیز صادر شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: همچنین مجوز تولید ۳۰ هزار عدد ژل و اسپری ضدعفونی برای شرکت پرمون خرم آباد صادر شده است.

حسنوند تصریح کرد: این مجوزها موقتی بوده و تولید آن تا زمان اتمام شیوع احتمالی بیماری کرونا ادامه خواهد شد.

وی گفت: عرضه این مواد با نرخ مصوب و با نظارت معاونت غذا و دارو و سازمان تعزیرات حکومتی از ششم اسفندماه آغاز خواهد شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید کرد: تمامی داروخانه‌ها موظف می‌شوند قیمت این محصولات را در معرض دید مردم و مراجعه کنندگان قرار دهند.