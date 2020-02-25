  1. استانها
  2. لرستان
۶ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۵

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد:

مجوز افزایش تولید مواد ضدعفونی در واحدهای صنعتی لرستان صادر شد

مجوز افزایش تولید مواد ضدعفونی در واحدهای صنعتی لرستان صادر شد

خرم‌آباد- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از صدور مجوز افزایش تولید مواد ضدعفونی برای شرکت‌های تولیدی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسنوند امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مجوز تولید پک الکلی ضدعفونی سطوح و دست در حجم‌های مختلف برای شرکت الکل سازی «گوارا» شهرستان چگنی ظرف ۲۴ ساعت صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا مجوز تولید روزانه ۱۰ هزار بطری الکل ۷۰ درصد در شرکت الکل نصر خرم آباد، برای دسترسی راحت مردم به منظور ضدعفونی سطوح نیز صادر شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: همچنین مجوز تولید ۳۰ هزار عدد ژل و اسپری ضدعفونی برای شرکت پرمون خرم آباد صادر شده است.

حسنوند تصریح کرد: این مجوزها موقتی بوده و تولید آن تا زمان اتمام شیوع احتمالی بیماری کرونا ادامه خواهد شد.

وی گفت: عرضه این مواد با نرخ مصوب و با نظارت معاونت غذا و دارو و سازمان تعزیرات حکومتی از ششم اسفندماه آغاز خواهد شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید کرد: تمامی داروخانه‌ها موظف می‌شوند قیمت این محصولات را در معرض دید مردم و مراجعه کنندگان قرار دهند.

کد مطلب 4862532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها