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۶ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۲

هواشناسی لرستان اعلام کرد؛

میانگین بارش‌ها در لرستان به ۳۹.۱ میلی‌متر رسید

میانگین بارش‌ها در لرستان به ۳۹.۱ میلی‌متر رسید

خرم‌آباد- براساس اعلام هواشناسی لرستان، پس از آغاز فعالیت سامانه بارشی قوی در جو این استان میانگین بارش‌ها به ۳۹.۱ میلی‌متر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی هواشناسی لرستان میزان بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته در این استان و تا ساعت ۹:۳۰ صبح امروز سه شنبه را اعلام کرد.

براین اساس در خرم آباد ۴۳.۱ میلی متر، در بروجرد ۳۵.۷ میلی متر، در الیگودرز ۱۸ میلی متر، در کوهدشت ۴۴.۷ میلی متر، در پلدختر ۳۲.۷ میلی متر، در دورود ۴۷.۷ میلی متر و در الشتر ۵۳.۵ میلی متر بوده است.

همچنین در نورآباد ۵۱.۳ میلی متر بارش باران، در ازنا ۱۸.۶ میلی متر، در رومشکان ۴۳ میلی متر و در سراب دوره ۴۱.۳ میلی متر بارش باران ثبت شده است.

میانگین بارش‌ها در لرستان نیز ۳۹.۱ میلی متر اعلام شده است.

کد مطلب 4862558

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