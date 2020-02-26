۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۴۷

تولید موتور سبک و ساده راکت با مدل سازی رایانه‌ای

مهندسان دانشگاه واشنگتن از تولید نوع جدیدی از موتور راکت‌های فضایی با استفاده از مدل سازی رایانه‌ای خبر داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مزیت استفاده از این روش کاهش هزینه ساخت، ساده‌تر شدن فرایند ساخت موتور و افزایش بهره وری آنهاست.

موتور جدید که موتور احتراقی دوار نام گرفته، با طراحی یک مدل ریاضی و تبدیل آن به مدلی رایانه‌ای ساخته شده و از ثبات و پایداری مناسبی برای انجام مأموریت‌های فضایی پرچالش برخوردار است.

موتور یادشده شباهت‌های زیادی به موتورهای جت پالس دارد که قبلاً در موشک‌های کروز وی ۱ آلمان در زمان جنگ جهانی دوم هم مورد استفاده قرار گرفته بود. این موتورها متشکل از محفظه احتراق ساده با لوله اگزوز در بخش انتهایی و صفحات چوبی به هم چسبیده در قسمت جلویی بوده‌اند.

هوا بعد از عبور از صفحات به هم چسبیده با سوخت مخلوط شده و عمل احتراق انجام می‌شود. محققان برای بررسی میزان کارآیی این موتور قصد دارند از دوربین‌هایی با توان ضبط ۲۴۰ هزار فریم در ثانیه استفاده کنند و امیدوارند بهینه سازی آنها را در آینده نزدیک به پایان ببرند.

