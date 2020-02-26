به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مزیت استفاده از این روش کاهش هزینه ساخت، ساده‌تر شدن فرایند ساخت موتور و افزایش بهره وری آنهاست.

موتور جدید که موتور احتراقی دوار نام گرفته، با طراحی یک مدل ریاضی و تبدیل آن به مدلی رایانه‌ای ساخته شده و از ثبات و پایداری مناسبی برای انجام مأموریت‌های فضایی پرچالش برخوردار است.

موتور یادشده شباهت‌های زیادی به موتورهای جت پالس دارد که قبلاً در موشک‌های کروز وی ۱ آلمان در زمان جنگ جهانی دوم هم مورد استفاده قرار گرفته بود. این موتورها متشکل از محفظه احتراق ساده با لوله اگزوز در بخش انتهایی و صفحات چوبی به هم چسبیده در قسمت جلویی بوده‌اند.

هوا بعد از عبور از صفحات به هم چسبیده با سوخت مخلوط شده و عمل احتراق انجام می‌شود. محققان برای بررسی میزان کارآیی این موتور قصد دارند از دوربین‌هایی با توان ضبط ۲۴۰ هزار فریم در ثانیه استفاده کنند و امیدوارند بهینه سازی آنها را در آینده نزدیک به پایان ببرند.