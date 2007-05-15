26 پروژه مخابراتی قم در هفته ارتباطات افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد : همزمان با فرارسیدن روز جهانی ارتباطات با صرف اعتباری بالغ بر 43 میلیارد و 906 میلیون ریال اعتبار این پروژه ها به بهره‌برداری می‌رسند.



محمدرضا زهره‌وند تصریح کرد : تاسیس پنج سوییچ روستای DLC در سلفچگان، دستجرد و کهک، راه‌اندازی تلفن منازل در سولقان دستجرد، افتتاح مرکز تلفن روستایی شهید فهمیده قنوات و توسعه مرکز تلفن ملاصدرای کهک از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که طی روزهای آینده به بهره‌برداری می‌رسد.



وی در ادامه راه اندازی BTS، در مناطق زواریان، میدان امام، دستغیب، مدرس، 72 تن، پیام نور، 19 دی و بعثت را از دیگر پروژه‌های آماده افتتاح شرکت مخابرات استان قم دانست.



زهره‌وند در ادامه ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان را 32 درصد دانست و گفت : ما در زمینه ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور رتبه دوازدهم را دارا هستیم.



وی همچنین خاطرنشان کرد : ضریب نفوذ تلفن سیار در استان 20 درصد است و استان قم رتبه هشتم کشور را دارا است.

زهره وند درباره گسترش توسعه تلفن ثابت در روستاهای استان قم نیز یادآور شد : 300 روستا از 363 روستای استان قم دارای تلفن ثابت هستند و از این تعداد 149 روستا دارای ارتباط تلفن در منازل و 151 روستا دارای دفتر مخابراتی هستند.

