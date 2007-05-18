تهران «ژنو شرق» شده است / هیچ ملتی بدون مبارزه الگو نمی شود / هوشمندی رهبری ایران تفرقه افکنی بین شیعه و سنی را نا کام کرد / هند به جای آمریکا باید ایران را انتخاب کند

به گزارش خبرنگار مهر از دهلی نو در این مقاله چنین آمده است: در طول یک یا دو ماه گذشته در سطح جهانی تحولاتی صورت گرفت که نشان می دهند شاید کشورهای آسیا و آفریقا بتوانند در مقابل استثمار غربی عزت و آبروی خود را حفظ کنند. چند ماه قبل هر روز در روزنامه ها خبرهایی چاپ می شد که اسرائیل و آمریکا هر لحظه بخواهند می توانند به ایران حمله کنند و تمام این کشور را نابود سازند. لهجه کشورهای غربی نشان می داد حتما ایران بعد از عراق و افغانستان، هدف بعدی این کشورها است. اما احتمالاً خدا چیز دیگری می خواست. آمریکا در جستجوی جسدهای سربازان خود در عراق اینقدر خسته شد و مردم آمریکائی اینقدر مخالف دولت خود شدند که آمریکا آرزوی حمله به ایران را فراموش کرد.

از سوی دیگر رهبران هوشیار و دوراندیش ایران به سوی رقیبان قدیمی خود یعنی کشورهای عرب، دست دوستی دراز کردند. ایران اسرائیل را تهدید همه مسلمانان معرفی کرد. این کشور به فلسطینی ها نیز کمک کرد. از سوی دیگر، شکست شرم آور اسرائیل به دست جان نثاران مقاومت لبنان به رهبری سید حسن نصرالله نیز موجب شکستن وجهه جرج بوش گردید. اکنون وضعیت این است که آمریکا سعی می کند نیروهای خود را آبرومندانه از عراق بیرون بیاورد و در این خصوص مجبور به گرفتن کمک از ایران خواهد بود.

اخیراً در شرم الشیخ مصر به منظور بررسی راه های ایجاد صلح در عراق کنفرانسی برگزار شده بود. وزیر آبرومند امور خارجه ایران حاضر به گفتگو با کاندولیزا رایس نشد و ملاقات خود با رهبران کشورهای عرب را ترجیح داد. آمریکا دست پاچه شده است که چه کار کند. این کشور از برافروختن اختلافات شیعه و سنی نتیجه ای نگرفته است. آمریکا به کشورهای عرب کراراً درس داد تا نسبت به ایران شیعه هشیار باشند و در نهایت خسته شد. واقعیت این است که تلاشهای این کشور در مقابل وحدت و انسجام اسلامی ناموفق شده است.

ایران می خواهد قتل و خونریزی در عراق به پایان برسد و سوء تفاهماتی که بین سنی ها وشیعه ها بوجود آمده ، برطرف شود. ایران می تواند مالکی را، قانع کند تا در عراق فضای دموکراتیک بوجود بیاورد و به سنی ها جایگاه مناسبی در دولت اعطاء نماید. اما پیش شرط نخست ایران این است که آمریکا عراق را تخلیه کند. در این خصوص کشورهای عرب نیز باید علیه آمریکا فشار اعمال کنند و به مالکی فرصتی اعطاء نمایند تا این کشور از دست آمریکا نجات یابد.

آمریکا در واقع دست پاچه شده است و با بمباران کورکورانه مناطق روستایی عراق و افغانستان انتقام مرگ سربازان آمریکائی را می گیرد. در این مرحله کشورهای عرب باید از ایران درس بگیرند که با جرأت و بطور تعجب آوری سعی کرده تا ایستادگی کند. این کشور با اختصاص امکانات کشور برای بهبود وضع مردم، نمونه ارزنده ای را بوجود آورده است.

نویسنده به مقاله اخیر روزنامه هندوستان تایمز مورخ دهم مه 2007 اشاره می کند که به پیشرفت مناطق روستایی ایران مفصلا پرداخته و به آمریکا توصیه کرده است تا نسبت به این کشور آبرومند و جرأتمند آسیا با حقارت نگاه نکند . اما به نظر می رسد آمریکا تا به حال واقعیت را نفهمیده است. این کشور از یک سو خواهان کسب همکاری ایران برای حل مسئله عراق می باشد و از سوی دیگر هفت تن از اعضای کنگره آن با ارسال نامه ای به عنوان نخست وزیر هند از او خواسته اند تا هند مناسبات خود با ایران را محدود کند.

متاسفانه نخست وزیر هند نیز به اشاره آمریکا در نشست سازمان بین المللی انرژی اتمی علیه ایران دو بار رای داد. ایران در صحنه سیاست بین المللی بدون سر و صدا پیش می رود. روش ایران نمونه ای برای کشورهای آسیایی می باشد. سرعتی که ایران با آن بر فن آوری هسته ای تسلط ایجاد نمود، تعجب آور می باشد. دنیا تعجب می کند که ایران علیرغم خشم، حسد و عدم همکاری غرب چطور دائماً پیش می رود. احتمالاً ایران برای آبرو بخشیدن به قاره آسیا، ایجاد صلح در جهان، اعمال محدودیت بر وحشیانی مانند اسرائیل و گسترش روابط دوستانه با کشورهای همسایه خود، برنامه بلند مدتی را تهیه نموده است.

به گزارش مهر این روزنامه نگار هندی افزود: ایران مطابق رهنمودهای امام خمینی (ره) بر نظام سرمایه داری، عیاشی و بی حیایی غربی لطمه شدیدی وارد آورده است و به مردم کشور خود درس داد تا با سادگی و همت و پیروی از تعلیمات اسلامی پیشرفت کنند. علامه اقبال 75 سال پیش در رویا دیده بود: «اگر تهران به ژنو جهان شرقی تبدیل شود، ممکن است سرنوشت کره ارض تغییر پیدا کند.» وی هشدار داده بود در این دنیا هیچ ملتی بدون مبارزه ظهور نمی کند، کسی که ضرب کلیمی ندارد، در واقع هنری ندارد.

ظاهراً این رویا به زودی به واقعیت تبدیل خواهد شد. ای کاش، کشورهای عرب نیز با بیرون آمدن از زیر سایه آمریکا، توجه خود را به سوی نیازهای مردم کشورهای خود متمرکز نمایند و برای آبرو بخشیدن به کشورهای خود، بجای ایجاد اختلاف در ملت، برای ایجاد اتحاد تلاش کنند. ای کاش هند، بجای آمریکا، با کشور همسایه خود همکاری کند و همان نقشی را ایفا نماید که 50 سال پیش در زمان نهرو ایفا می کرد.