جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برگزار شد / انصاریفرد ابقا شد

به گزارش خبرنگارمهر، جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس پس از مدتها بلاتکلیفی ساعت 20:30 دقیقه امشب در محل دفتر رئیس سازمان تربیت بدنی و در غیاب محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل مستعفی، پرویز سروری و با حضور حسن بیادی، حبیب کاشانی، محمد حسین نجات فلاح ،علی سعید لو و مهندس علی آبادی به عنوان رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس برگزار شد.

در این نشست اعضای هیئت مدیره پس از بررسی لازم با استعفای محمد حسن انصاریفرد مخالفت و وی را در سمت خود ابقا کردند.



جلسه نهایی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس روز پنجشنبه هفته جاری با حضور محمد حسن انصاریفرد و سایر اعضای هیئت مدیره برگزار می شود.