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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۲۲:۵۳

جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برگزار شد / انصاریفرد ابقا شد

جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برگزار شد / انصاریفرد ابقا شد

جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس امشب در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد و اعضاء با استعفای محمد حسن انصاریفرد مخالفت و وی را در سمت مدیر عاملی ابقا کردند .

به گزارش خبرنگارمهر، جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس پس از مدتها بلاتکلیفی ساعت 20:30 دقیقه امشب در محل دفتر رئیس سازمان تربیت بدنی و در غیاب محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل مستعفی،  پرویز سروری و با حضور حسن بیادی، حبیب کاشانی، محمد حسین نجات فلاح ،علی سعید لو و مهندس علی آبادی به عنوان رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس برگزار شد.

در این نشست اعضای هیئت مدیره پس از بررسی لازم با استعفای محمد حسن انصاریفرد مخالفت و وی را در سمت خود ابقا کردند. 

جلسه نهایی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس روز پنجشنبه هفته جاری با حضور محمد حسن انصاریفرد و سایر اعضای هیئت مدیره برگزار می شود.

کد مطلب 486317

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