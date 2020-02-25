جاده چالوس مسدود شد/ احتمال سقوط بهمن

سرهنگ رضا گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به بارش سنگین برف و احتمال سقوط بهمن، جاده کرج - چالوس مسدود شد.

وی گفت: هم اکنون جاده کرج - چالوس به علت بارش برف سنگین در سطح محور، احتمال سقوط بهمن و ریزش سنگ به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از این حوادث تا ساعت ۶ صبح فردا چهارشنبه هفتم اسفندماه مسدود است.

رئیس پلیس راه استان البرز گفت: سطح محورهای آزادراهی استان البرز نیز به دلیل بارش باران لغزنده بوده و می‌طلبد رانندگان هنگام رانندگی علاوه بر سرعت مطمئنه فاصله طولی را رعایت کنند.