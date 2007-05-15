یک هزار درخت با روش های نوین آسیب شناسی می شوند

به گزارش خبر نگار مهر، سید هدایت محسنی در حاشیه کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار و تجهیزات جدید در فضای سبز در گفتگو با خبرنگاران مهر افزود : در راستای برگزاری تخصصی تر نمایشگاه در زمینه پارک ها و فضای سبز سه کارگاه آموزشی برگزار می کنیم که در اولین کارگاه نرم افزارهای جدید در فضای سبز و مدیرت درختان ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد : شهرداری مشهد برای اولین بار در کشور دستگاهی را از وارد کرده که در خصوص تزریق مواد غذایی به درختان و عکس برداری از آنان برای تشخیص مشکلات و یافتن راه حل بهتر مورد استفاده قرار می گیرد به طوری که حتی قادر است با عکس برداری از روی آسفالت، مشکلات احتمالی رشته را شناسایی کند.



محسنی با اشاره به تخصصی بودن تفسیر عکس های این دستگاه و عدم استفاده از این تکنولوژی در کشورهای همسایه اظهار داشت : در حال آموزش کارشناسانی توانمند هستیم تا در صورت نیاز به استانها و کشورهای اطراف نیز خدمات ارائه دهیم.

وی از کاربرد احتمالی دستگاه های مشابه در صنایع مختلف خبر داد و یادآور شد : روش کار این دستگاه متفاوت است و به دلیل صوتی بودن هیچ گونه ضرری برای درختان و محیط زیست ندارد.

محسنی باز کردن دید گیاه پزشکان در کمک به درختان سطح شهر واستفاده از روش های مناسب برای درمان را از جمله مزایای استفاده از این دستگاه عنوان کرد و ادامه داد : در مرحله اول بررسی بر روی سه هزار درخت برنامه ریزی شده است و پس از آن با کمک پیمانکاران این طرح فراگیر خواهد شد.



