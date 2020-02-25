افزایش شمار مبتلایان به کرونا در بحرین به ۲۳ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شمار مبتلایان به کرونا در بحرین افزایش پیدا کرد.

وزارت بهداشت بحرین اعلام کرد که ۶ نفر دیگر به کرونا در این کشور مبتلا شده اند تا شمار مبتلایان به ۲۳ نفر برسد.

این در حالی است که ساعتی قبل وزارت بهداشت بحرین از افزایش شمار مبتلایان به کرونا در این کشور خبر داد و اعلام کرده بود که شمار مبتلایان به ۱۷ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت بحرین از ۹ مورد جدید از ابتلای به کرونا خبر داده بود.

بر اساس این گزارش؛ منابع وابسته به وزارت بهداشت بحرین به اقدامات و معاینات لازم برای همه مسافرانی که از کشورهایی که در آنها کرونا وجود دارد، اشاره و اعلام کرده بودند که این ۹ مورد از شارجه آمده اند.

از سوی دیگر سلطان نشین عمان هم از ۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور خبر داد.