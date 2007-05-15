هر دو ساعت یک کودک متولد می شود

سیدعلی هاشمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : در سال گذشته پنج هزار و 4 نفر در آمل متولد شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن کاهش داشته است همچنین هزار و 652 واقعه وفات نیز در شهرستان آمل ثبت شده است.

وی افزود : تاکنون 224 هزار و 438 نفر در این شهرستان کارت شناسایی ملی خود را دریافت کردند و 14 درصد از شهروندان آملی هنوز کارت شناسایی خود را دریافت نکرده اند

هاشمی نصب تاکید کرد : ارائه کارت شناسایی ملی از مهرماه در کشور به صورت رسمی اجرایی می شود.

وی یادآور شد : خدمات سجلی روستاییان نظیر صدور کارت شناسایی ملی، ثبت وفات، عکس دار شدن شناسنامه به جای مراجعه افراد به اداره ثبت احوال روستاها انجام می شود.

