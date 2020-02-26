توزیع رایگان ۲۰۰۰ عدد ماسک و دستکش بهداشتی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر تیم درنیکا با اشاره به نگرانی های های ایجاد شده در پی انتشار ویروس کرونا در جامعه اظهار داشت: برای حفظ سلامت و پیشگیری از انتشار ویروس از امروز توزیع ماسک و دستکش بهداشتی را بین شهروندان در کرج آغاز کردیم.



وی با اظهار اینکه بنا داریم دو هزار عدد ماسک و دستکش را به صورت رایگان بین مردم توزیع کنیم، افزود: در شرایط حساس کنونی باید همه دست به دست هم دهیم تا نگرانی ها درباره این ویروس را کاهش دهیم.

وی رعایت بهداشت فردی و توجه به توصیه های بهداشتی را در پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موثر دانست و ادامه داد: امیدواریم با همیاری مردم و مسئولان هرچه زودتر شاهد ریشه کنی این بیماری در جامعه باشیم.

مدیر تیم‌ درنیکا همچنین از شهروندان خواست تا برای تهیه ماسک و دستکش بهداشتی به آدرس کرج ، جهانشهر ، بلوار جمهوری ، ساختمان گلها ، طبقه چهارم جنوب ، واحد ۸ گروه تخصصی دندانپزشکی درنیکا مراجعه کنند.

برای کسب اطلاعات و دریافت بسته‌های بهداشتی با شماره های ۰۹۱۲۰۹۱۱۳۰۱ و ۳۴۲۰۸۴۶۹ تماس حاصل گرفته شود.

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