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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۲۲

توزیع رایگان ۲۰۰۰ عدد ماسک و دستکش بهداشتی در کرج

توزیع رایگان ۲۰۰۰ عدد ماسک و دستکش بهداشتی در کرج

تیم تخصصی دندانپزشکی درنیکا با مدیریت دکتر یوسفی در استان البرز برای پیشگیری از ویروس کرونا و حفظ سلامت مردم اقدام به توزیع دو هزار عدد ماسک و دستکش به صورت رایگان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر تیم درنیکا با اشاره به نگرانی های های ایجاد شده در پی انتشار ویروس کرونا در جامعه اظهار داشت: برای حفظ سلامت و پیشگیری از انتشار ویروس از امروز توزیع ماسک و دستکش بهداشتی را بین شهروندان در کرج آغاز کردیم.


وی با اظهار اینکه بنا داریم دو هزار عدد ماسک و دستکش را به صورت رایگان بین مردم توزیع کنیم، افزود: در شرایط حساس کنونی باید همه دست به دست هم دهیم تا نگرانی ها درباره این ویروس را کاهش دهیم.

وی رعایت بهداشت فردی و توجه به توصیه های بهداشتی را در پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا موثر دانست و ادامه داد: امیدواریم با همیاری مردم و مسئولان هرچه زودتر شاهد ریشه کنی این بیماری در جامعه باشیم.

مدیر تیم‌ درنیکا همچنین از شهروندان خواست تا برای تهیه ماسک و دستکش بهداشتی به آدرس کرج ، جهانشهر ، بلوار جمهوری ، ساختمان گلها ، طبقه چهارم جنوب ، واحد ۸ گروه تخصصی دندانپزشکی  درنیکا مراجعه کنند.

برای کسب اطلاعات و دریافت بسته‌های بهداشتی با شماره های ۰۹۱۲۰۹۱۱۳۰۱ و ۳۴۲۰۸۴۶۹ تماس حاصل گرفته شود.

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 4863390

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