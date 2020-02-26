۲ گیت تشخیص اولیه کرونا در جاده هراز راه اندازی شد

جمشید نیکزاد درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گیت ها در کیلومتر ۹۵ جاده هراز از آمل به تهران در گالری منظریه پلور بخش لاریجان شهرستان آمل راه اندازی شده و هدف آن شناسایی افراد و مسافران ورودی به مازندران که دارای نشانه‌های بیماری کرونا هستند، است.

وی افزود: گیت نخست با همکاری پلیس راه، نیروی انتظامی و جمعیت هلال احمر و گیت دوم به فاصله چند صدمتر پایین‌تر از گیت اول توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران راه اندازی شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر آمل ادامه داد، درواقع این گیت ها با نیروها و تجهیزات مورد نیاز از سوی وزارت بهداشت اقدام به تب‌سنجی و شناسایی نشانه‌های بیماری کرونا ویروس برای مسافران ورودی ایجاد شده است.

نیکزاد تصریح کرد: در پایگاه‌های تب سنجی جاده هراز چنان چه مسافرانی نشانه‌هایی از بیماری کرونا را داشته باشند، از سایر افراد جدا شده و برای تست گیری و طی کردن مراحل دیگر به مراکز درمانی مجهز که از قبل برای بیماران احتمالی کرونا در استان پیش بینی شده، منتقل خواهند شد.

وی درعین حال از مسافران ورود به مازندران نیز درخواست کرد با توجه به فراگیرترشدن ویروس کرونا در بیشتر مناطق کشور، از سفرهای غیرضروری به این استان خودداری و درتعطیلاتی که پیش آمده در منزل حضور داشته باشند.