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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۰۰

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان:

کولاک شدید در جاده های زنجان حاکم است

کولاک شدید در جاده های زنجان حاکم است

زنجان-مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان، گفت: با توجه به بارش برف، کولاک شدید در جاده های استان زنجان حاکم شده است.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جاده‌های استان زنجان اشاره کردو گفت: با توجه به بارش برف، کولاک شدید در محورهای زنجان به بیجار، زنجان به طارم، زنجان به تهم و چورزق، زنجان به دندی و تخت سلیمان، سلطانیه به خدابنده، ابهر به خدابنده، نیک پی به ماهنشان و زنجان به قزوین حاکم شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به بارش بر، مه مقطعی در تمام جاده‌های استان حاکم است.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان، گفت: همچنین وجود مه در گردنه‌های کوهستانی استان زنجان محسوس است که در این میان به رانندگان توصیه می‌شود در این محورها تردد نکنند.

کد مطلب 4863456

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