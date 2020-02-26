کولاک شدید در جاده های زنجان حاکم است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جادههای استان زنجان اشاره کردو گفت: با توجه به بارش برف، کولاک شدید در محورهای زنجان به بیجار، زنجان به طارم، زنجان به تهم و چورزق، زنجان به دندی و تخت سلیمان، سلطانیه به خدابنده، ابهر به خدابنده، نیک پی به ماهنشان و زنجان به قزوین حاکم شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به بارش بر، مه مقطعی در تمام جادههای استان حاکم است.
مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان، گفت: همچنین وجود مه در گردنههای کوهستانی استان زنجان محسوس است که در این میان به رانندگان توصیه میشود در این محورها تردد نکنند.
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